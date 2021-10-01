تفاصيل رحلات الشباب والرياضة للإسكندرية قبل الشتاء.. من محافظات مختلفة

مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في مختلف محافظات مصر، يحرص الكثيرين من محبي محافظة الإسكندرية على السفر إليها في تلك الأجواء التي تتميز بها محافظة الإسكندرية، إذ يجتمع الكثير من الأصدقاء والعائلات لقضاء وقت مميز بها، سواء كان ذلك بالذهاب إليها لمدة يوم واحد فقط أو لقضاء بضعة أيام.

وحرصا من وزارة الشباب والرياضة على توفير ما يحتاج إليه الشباب من رحلات ترفيهية، تقدم لهم رحلات «اعرف بلد» والتي يتم تنظيمها إلى مدينة الإسكندرية، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية تفاصيل رحلات اعرف بلدك لمحافظة الإسكندرية من مختلف المحافظات، والتي من المقرر أن تبدأ 6 أكتوبر وتستمر حتى 10 أكتوبر، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع «فيس بوك»، كالتالي:

محافظات نقطة انطلاق الرحلات للإسكندرية

محافظة أسيوط: يكون عدد أفراد رحلة الإسكندرية 46 شابا وفتاة.

محافظة قنا: يكون عدد أفراد رحلة الإسكندرية 46 شابا وفتاة.

محافظة المنيا: يكون عدد أفراد رحلة الإسكندرية 46 شابا وفتاة.

محافظة سوهاج: يكون عدد أفراد رحلة الإسكندرية 46 شابا وفتاة.

شروط الاشتراك في رحلات الإسكندرية

- تصل مدة الفوج الواحد إلى 5 أيام و4 ليالي.

- رسوم الإشتراك في الرحلة يصل إلى 450 جنيها لكل مشارك.

- التجمع من أمام مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المذكورة.

- ألا يقل سن الراغب في الاشتراك عن 18 عاما وألا يزيد عن 40 عاما، ويُمنع نهائيا اصطحاب الأطفال والأسر.

- استقبال الرحلات على وجبة العشاء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

- يتم الإعلان عن الرحلات وفتح باب الحجز للرحلات أمام الشباب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة «بوابة مصر للشباب والرياضة».

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

- الانتقالات ذهاباً وعودة بأتوبيسات مكيفة حديثة.

- يتحمل المشاركين قيمة البرنامج السياحي.

- يمنع التبديل نهائيا، أو استرداد المبلغ.

- في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يتم ترحيل المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

خطوات الاشتراك في رحلات الإسكندرية

- يسجل الشاب بياناته الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي على الموقع الإلكتروني لبوابة مصر للشباب والرياضة اللينك https://www.emys.app/youth/trip_public .

- ثم يتوجه لمديرية الشباب والرياضة التابع لها طبقا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي لتسديد قيمة الاشتراك بمديرية الشباب والرياضة «إدارة الشباب»، علما بأن الأولوية لأسبقية الدفع وليس التسجيل.