وزير الداخلية يهنئ الرئيس ووزير الدفاع بنصر أكتوبر: رمز للفخر والعزّة

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، جاء بها: «يسُعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد، أن نبعث لكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق».

نصر أكتوبر عظيم ورمز للفخر والاعتزاز

وأضاف وزير الداخلية في برقيته، بحسب بيان عنه اليوم: «هذا النصر العظيم سيظل رمز للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة، وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة، وسطروا بحروف من نور بطولاتهم، لتبقى مصر نموذجا يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مر العصور».

وأتمّ توفيق برقيته، قائلا: «نسأل الله العلي القدير أن يُبارك جهودكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسؤولياتكم الوطنية، وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدي، كل عام وأنتم بخير، ومصرنا الغالية في تقدم وريادة».

كما أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد، أن نبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بخالص التهاني وصادق الأمنيات».

نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوما شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية

وتابع وزير الداخلية في برقيته، أنّ نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوما شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية، وسيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة، رايتها دائما عالية خفاقة، حفظ الله جيش مصر الباسل، وسدد على طريق الحق خطاه، إنّه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير».

وأرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد، أن نبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بخالص التهاني وصادق الأمنيات، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيدا من الرفعة والتقدم، وكل عام وأنتم بخير».