جهود الداخلية خلال شهر.. أبرزها ضبط مواد مخدرة تقدر بـ562 مليون جنيه

وجهت وزارة الداخلية عدة ضربات لكل من يُرد بهذا البلد سوءً، لتستحق عن جدارة لقب «عيون مصر الساهرة على أمنها» تواصل الليل بالنهار، لتطمس كل محاولات وأشكال الخروج على القانون حيث واصلت القطاعات الأمنية على مستوى الجمهورية توجيه وشن الحملات- كلٌ في مجال تخصصه- تنسيقًا مع قطاع الأمن المركزي، والتي أسفرت جهودها خلال 30 يومًا عن تحقيق النتائج الإيجابية في شتى الأفرع بداخل الوزارة؛ وهو ما سنعدده في التقرير التالي:

جهود الداخلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

شنت الأجهزة الأمنية في جميع محافظات الجمهورية، عدة حملات لضبط الأسعار في الأسواق والمحلات والمولات التجارية، لمنع الغش والتدليس من ناحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا من ناحية ثانية وأسفرت الحملات عن ضبط (29493) قضية تموينية متنوعة، وغلق (21807) محل مخالف لقرار الغلق، وضبط (6504) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات (37605) أرجيلة.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط عدد (287929) شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (286562) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1367) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال الأمن العام

استهدفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، البؤر الإجرامية بنطاق «بحيرة المنزلة» بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها (287 متهمًا) وبحوزتهم (136 قطعة سلاح ناري- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 4 خزن- و140 قطعة سلاح أبيض).

كما أسفرت الحملات التفتشية بجيمع المحافظات عن ضبط (163) قضية إتجار بالمواد المخدرة، كما تم تنفيذ (21752) حكم قضائي متنوع، وضبط (1723) قضية متنوعة.

وضبط عدد (3) تشكيلات عصابية، ضموا عدد (13) متهما، ارتكبوا عدد (29) حادثا، وتمكنت من ضبط متهم هارب مطلوب ضبطه، وضبط وفحص (10942) عنصرًا إجراميًا.

استهداف وضبط العناصر الإجرامية

أسفرت الجهود الأمنية عن مصرع (7) عناصر إجرامية وضبط (1863) عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط- الجيزة- الغربية- السويس- الدقهلية- الشرقية- كفر الشيخ- سوهاج- القليوبية- المنيا- قنا- البحر الأحمر- دمياط- الأقصر- المنوفية- أسوان- الإسماعيلية- بورسعيد- البحيرة) بإجمالي مضبوطات (1156) قطعة سلاح ناري أبرزها (مدفع أر بى جى- 2 رشاش- 1 جرينوف- 171 بندقية آلية- 256 بندقية خرطوش- 47 مسدس- 678 فرد محلى- وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) يذكر أن جميع المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «قتل، سرقة، مخدرات، سلاح».

ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وتشكيلات عصابية

ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبـط عدد (5045 قطعة سلاح ناري) بحوزة (4266) متهمًا، وتضمنت المضبوطات الآتي: (مدفع أر بي حي- 1 جرينوف- 3 رشاش- 424 بندقية آلية- 826 بندقية «مششخنة وغير مششخنة»- 253 مسدس- 3537 فرد محلي- عدد من الطلقات النارية- 525 خزينة- 7108 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (8 فرد محلي- عدد من الطلقات النارية- أجزاء وأدوات التصنيع).

واستطاعت رجال الأمن من شن عدة حملات أسفرت عن ضبط (61) تشكيلا عصابيا ضموا (223) متهما، ارتكبوا (362) حادثًا، وضبط (815) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (7 بنادق آلية- 19 بندقية «غير مششخنة»- 6 مسدس- 195 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 584 سلاح أبيض).

مجال تنفيذ الأحكام

أما في مجال تنفيذ الأحكام تمكنت الأجهزة الأمنية بعد تقنين الإجراءات، تنفيذ (2383635) حكما قضائىا متنوعًا، وجاءت على النحو التالي: (9856) حكم جناية من بينها (13 حكم بالإعدام- 482 حكم بالسجن المؤبد)، و(727289) حكم جزئى. و(135414) حكم مستأنف و(1173835) حكم غرامة، و(337241) حكم مخالفة.

مكافحة المخدرات

استهدفت العديد من الأوكار التي تحتوي على العديد من المواد المخدرة وفقا لتحريات المباحث وأسفرت عن ضبط (7444) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (8210) متهم.. وبحوزتهم الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 25247.616 كيلو جرام).

وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1431.854 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (189.713 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (107.575 كيلو جرام)، بالإضافة لكمية من بذور القنب المخدر وزنت (25.10 كيلو جرام).

كما تضمنت المضبوطات: كمية من مخدر الأفيون وزنت (9.368 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (40.857 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (5.717 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القات وزنت (6 كيلو جرام) وعدد (87732 قرص وأمبول ترامادول). عدد (285852 قرص وأمبول مؤثر)، وعدد (1882 قرص لعقار الكيبتاجون) وعدد (700 قرص إكستاسى) وإبادة (52 فدان و4 قيراط و5 سهم منزرعة بنبات القنب المخدر).

وداهمت الأجهزة الأمنية العديد من مراكز علاج الغدمان غير المرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (40) مركزًا، وعدد (6 قضايا) غسل أموال، بلغوا إجمالياً قرابة (207) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (562.000.000) خمسمائة واثنان وستون مليون جنيه.

في مجال ضبط القضايا النوعية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إعادة (17) سيارة مُبلغ بسرقتها وضبط (160) قضية أحداث وضبط (22504) قضية مرافق عامة، بالإضافة لكشف غموض (313) حادث (خطف- قتل- سرقات بالإكراه- حريق عمد- انتحال صفة) بإجمالي (522) متهمًا.

ضبط قضايا المصنفات

واستهدف رجال الأمن العديد من الخارجين عن القانون في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط (1396) قضية وجاءت على النحو التالي: (914) قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (763) وحدة أبرزها «أجهزة ريسيفر- كروت فك شفرة- وحدات معالجة- سويتش- راوتر- فلتر صوت- أجهزة حاسب آلي».

وكذا (482) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (1292217) «كتب دراسية خارجية وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية، هارد ديسك، جميعها مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية».

المخالفات المرورية

استطاع رجال المرور بوزارة الداخلية من ضبط (819914) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (1488 سيارة- 173 دراجة نارية).

حملات أمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (75) قضية بإجمالي (88) متهما بمضبوطات وزنت (6 طن و120 كيلو جرام).

في مجال الأمن الاقتصادي

في مجال القضايا التموينية:

شنت الجهات الأمنية حملات تفتيشية على المحال والأسواق وأسفرت عن ضبط (36612 قضية تموينية متنوعة) جاء أبرزها على النحو التالي:

- ضبط (754) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (462.122 طن- 19806 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (2.673.810 جنيه).

- ضبط (103) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (2 طن- 3991499 لتر).

- ضبط (382) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (518.719 طن- 28947 عبوة- 257 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

- ضبط (42) قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت (206.25 طن- 40895 قطعة- 510 عبوة) سلع مُدعمة متنوعة.

وفي مجال قضايا التيار الكهربائي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء من ضبط (330757) حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (273.252.119 مليون جنيه).

قضايا التهرب الضريبي

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عدة حملات أسفرت عن ضبط (7875) قضية في مجال التهرب الضريبي: (ضرائب عامة- تهرب من الضرائب على القيمة المضافة- جمارك- حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة- تهرب من الضرائب العقارية والملاهى- تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص)، بمبالغ مالية بلغت (23.538.407.564) مليار جنيه- قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها)، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (17.030.668) مليون جنيه.

في مجال قضايا الأموال العامة

تمكنت مباحث الأموال العامة في شتى محافظات مصر من ضبط (100) قضية في مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب- الاختلاس والإضرار بالمال العام- الاحتيال المصرفى- الرشوة واستغلال النفوذ- غسل الأموال- الكسب غير المشروع) بقيمة إجمالية بلغت (444.337.119 مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.