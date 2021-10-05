بدء المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة 11 أكتوبر

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن كل المحافظات بصدد التنسيق خلال الأسبوع الجاري؛ تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، التي تنطلق 11 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، لافتًا إلى غرفة العمليات بالوزارة تتابع مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف.

حصاد المرحلة الأولى من إزالة التعديات

وأوضح وزير التنمية المحلية، خلال تقرير تلقاه، أن المرحلة الأولى من الموجة 18 التي انطلقت في 13 سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الجاري، أسفرت عن استرداد 22 ألفًا و641 فدان أراضي زراعية، لافتًا إلى إزالة 3140 حالة تعد بالمحافظات، فضلا عن إزالة 8301 مبنى مخالف بمختلف المحافظات، على مساحة نحو 3 ملايين و734 ألف متر مربع.

كما «شعراوي» على المحافظين أهمية التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات عليها؛ لعدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع دراسة استغلال تلك الأراضي.

الشرقية تتصدر المحافظات في إزالة التعديات

شهدت المرحلة الأولى من الموجه 18 لإزالة التعديات، احتلال محافظة الشرقية صدارة المحافظات في إزالة التعديات بـ1471 مبنى مخالفًا على مساحة 277 ألف متر مربع، ثم تأتي الدقهلية بإزالة 649 مبنى مخالفًا على مساحة 46 ألف متر مربع، وجاءت الإسماعيلية بالمركز الثالث بإزالة 568 مبنى على مساحة 68 ألف متر مربع، وبعدها المنيا بإزالة 555 مبنى على مساحة 43 ألف متر، والغربية بـ544 مبنى على مساحة 35 ألف متر مربع، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 531 مبنى على مساحة 84 ألف متر مربع.