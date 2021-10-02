التنمية المحلية: لم نرصد خروقات في تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال

علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، على بدء العمل أمس بالمواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش، وفقا للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات خلال التطبيق، و«النهاردة المتابعة هتكون مكثفة أكتر وأكتر».

قاسم: المواعيد الشتوية والصيفية هدفها منع تفشي كورونا

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن الحكومة لجأت لفرض المواعيد الشتوية بغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم السياحية، لمواجهة جائحة كورونا، التي وقعت منذ عامين تقريبا.

التنمية المحلية هي الجهة المعنية بمواعيد الفتح والغلق

ولفت إلى أنه وفي هذا الإطار، قررت القيادة السياسية تطبيق مواعيد صيفية لغلق المحال وأخرى شتوية، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية، وهي الجهة المعنية بإصدار قرارات لمواعيد غلق المحال، عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية، أمس الجمعة، الموافق 1 أكتوبر، لغلق المحلات التجارية والمطاعم السياحية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق الأنشطة المختلفة، من المحال والمقاهي والورش والمطاعم، يهدف لضبط العمل وترشيد الاستهلاك في الوقود، والسماح لهيئات وشركات النظافة بالعمل لإزالة المخلفات وتنظيف الشوارع والميادين أولاً بأول، مع عدم إزعاج المواطنين وعدم الضغط على المرافق.