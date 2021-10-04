توجيه من التنمية المحلية بشأن وقف أعمال البناء ومنح التراخيص

تلقت وزارة التنمية المحلية عدة شكاوى من المواطنين، بقيام بعض العاملين بالمحليات بالمحافظات بإيقاف أعمال البناء ووقف منح تراخيص البناء بالقرى، وبناء على ذلك خاطبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات في كتاب دوري رقم 197 لسنة 2021 موجه للمحافظين ورؤساء الأحياء والمدن بشأن تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة 2021 ومنظومة تراخيص البناء بالقرى والمدن، جاء فيه: أنه في إطار التوجيهات الصادرة لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء، وتطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص التي صدرت مؤخرا، يجرى تطبيقها على المدن وليس القرى.

«التنمية المحلية»: اشتراطات البناء الجديدة لإصدار التراخيص تطبق في المدن فقط

وأضافت وزارة التنمية المحلية في منشورها أن اشتراطات البناء الجديدة لإصدار التراخيص تطبق فى المدن فقط، أما باقي الوحدات المحلية القروية والقرى والعزب والنجوع يجرى العمل فيها وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ولاينطبق عليها منظومة اشتراطات البناء الجديدة للحصول على رخص البناء التي تطبق في المدن.

«التنمية المحلية» تحدد اشتراطات البناء الجديدة

وتضمنت اشتراطات البناء الجديدة للحصول على رخصة عدة ضوابط وخطوات يجرى الالتزام بها لكي يحصل صحاب الشأن على ترخيص بناء، منها ما يتعلق بالارتفاعات والمساحات، فعلى سبيل المثال الارتفاعات: أقصى ارتفاع لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري، و أقصى ارتفاع 10 أمتار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وأقصى ارتفاع 13 مترا إذا كان عرض الشارع من 8 لـ12 مترًا بارتفاع أرضي و3 أدوار، وأقصى ارتفاع 16 مترًا إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا، يكون الارتفاع أرضي و4 طوابق.

اشتراطات البناء الجديدة حسب مساحات الأراضي

وفيما يتعلق بالمساحات، قطع الأراضي التي مساحتها 175 مترًا، يجرى البناء عليها بنسبة 100%، دون ردود، وقطع الأراضى التي تزيد مساحتها على 175 مترًا تكون نسبة البناء على 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاع بمسافات الارتداد، والحد الأقصى لمساحة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع، و الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يكون الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.