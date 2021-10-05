الجنايات تقضي بإعدام سفاح الفيوم.. أنهى حياة زوجته وأبنائه الـ 6

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، في جليتها اليوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فوميل لبيب، وعلي لاشين، بإحالة أوراق «عماد أ ر»، الشهير بـ«سفاح الفيوم»، لمفتي الجمهورية للتصديق على حكم الإعدام، بتهمة قتل عمد لـ7 أشخاص مرتكباً مذبحة أسرية في القضية رقم 11989 لسنة 2021 جنايات مركز إطسا والمقيدة برقم 1162 لسنة 2021 كلي نيابة الفيوم.

سفاح الفيوم:«أنا معترف بجريمتي ومش عايز دفاع»

واعترف سفاح الفيوم، أمام هيئة المحكمة بارتكاب جريمته مع سبق الإصرار والترصد، موضحاً أنّه قام بتمثيل جريمته كاملة، مُطالباً بتسجيل حضور محاميه وإصدار الحكم عليه دون أن يترافع المحامي للدفاع عنه.

محامي سفاح الفيوم: ترافعت غصب عني

وقال خالد رمضان المحامي المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عن سفاح الفيوم، أنّه لا يريد أن يترافع عن متهم ارتكب مثل تلك الجريمة البشعة بأن قتل زوجته وأبنائه الستة، مهما كان سبب ارتكابه لجريمته، ولو عُرضت عليه كنوز الأرض للدفاع عنه لكان سيرفضها، ولكنه اضطر للدفاع عنه امتثالاً وإطاعةً لقرار المحكمة.

وعقب انتهاء مرافعة المحامي، رفع المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم، الجلسة للمداولة وإصدار الحكم بعد ذلك.

الإعدام شنقاً لـ «سفاح الفيوم»

وعقب انتهاء المداولة، أصدرت محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا قرارها، بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

سفاح الفيوم أعطى أسرته العصير ثم ذبحهم

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو المُنقضي، في آخر أسبوع من شهر رمضان، بعدما استيقظ أهالي المنطقة على فاجعة ذبح ربة منزل و6 أبناء، وتبين أنّ رب الأسرة هو مرتكب الجريمة، حيث وضع لهم مادة مخدرة في العصير ثم ذبح زوجته يليها أبنائه الستة الواحد تلو الآخر، بسبب تراكم الديون عليه وخوفه عليهم من الديانة، وحاول الانتحار لكنه خشي على نفسه، فإتجه لقسم الشرطة وسلم نفسه واعترف بجريمته.