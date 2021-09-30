دعم مستشفى الفيوم بـ31 جهازا جديدا لتحسين الخدمات الطبية

وافق قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان على صرف دفعة كبيرة من الأجهزة الطبية الجديدة لمستشفى الفيوم العام، الذي يُعد أكبر مستشفيات بمحافظة الفيوم، حيث يتوافد عليه مئات المرضى يومياً، لتقديم خدمة كاملة للمرضى، وإعادة الحياة للمستشفى الذي تهالكت أجهزته بسبب شدة الضغط عليه، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

2 أجهزة أشعة تلفزيونية بكامل مشتملاتها

جاء تقديم هذه الأجهزة الحديثة لمستشفى الفيوم العام استجابة لطلب من الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، حيث بلغ عددها 31 جهازاً طبياً متطوراً، بينها 2 جهاز أشعة تلفزيونية بكامل مشتملاته، و11 منظاراً طبياً متنوعاً، ومستلزمات وأجهزة غرف عمليات.

31 جهازاً طبياً جديداً لمحافظة الفيوم

وقالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، إنّه كانت هناك استجابة سريعة من وزارة الصحة ورئيس قطاع الطب العلاجي لطلبها، حيث تمت الموافقة على صرف دفعة كبيرة من الأجهزة الطبية لمحافظة الفيوم، من أجل تطوير الخدمات الطبية، مشيرةً إلى أن عدد تلك الأجهزة بلغ 31 جهازاً.

وأوضحت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أنّ الأجهزة تشمل جهازين أشعة تلفزيونية بكامل مشتملاتها، و2 ترابيزة عمليات، إحداهما تتحمل حتى وزن 250 كيلوجراماً، و2 مونيتور عمليات، و3 كشاف عمليات، و3 أجهزة «دياثرمي»، ومنظار رئوي، و10 مضخات تحليل.

صرف 12 منظاراً لمستشفى الفيوم العام

وأضافت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أنّ قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة صرف أيضاً 12 منظاراً متنوعاً لمستشفى الفيوم العام، شملت منظار حالب لقسم المسالك البولية، ومنظار رئوي، و10 مناظير حنجرية.

ووجهت الدكتورة ميرفت عبد العظيم الشكر للقيادة السياسية، بسبب حرصها على توفير كل ما يلزم لصحة المواطنين، مؤكدةً أنّها ستظل تسعى لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة التي تحتاج إليها المستشفيات بمحافظة الفيوم، حتى نرتقي بالخدمة الطبية المقدمة للمواطن البسيط، وتُقدم له على أعلى مستوى.