بدء الغلق الكلي لطريق الواحات في الاتجاه القادم من الفيوم لمدة 30 يوما

بدأت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، في الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الجمعة، غلق طريق الواحات كليا للقادم من طريق الفيوم، ولمدة 30 يوما، لتنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك لرفع كفاءة وتطوير طريق الواحات، وذلك في الاتجاه القادم من طريق الفيوم باتجاه مدينة الواحات، في المنطقة الواقعة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية بطول 5 كيلو مترات.

تحويلات مرورية خلال فترة الغلق الكلي لطريق الواحات

وقامت إدارة المرور بالجيزة، بعمل بعض التحويلات المرورية لمنع التكدس المروري، وتسيير الحركة المرورية خلال فترة الغلق الكلي لطريق الواحات، حيث جرى نقل حركة المركبات القادمة من ميدان المصانع وكوبري السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات، للسير يمينا اتجاه طريق الخدمة بطريق الواحات ، وذلك بعد استحداث مخرج من الطريق السريع باتجاه الطريق البطيء، قبل منطقة الأعمال، على أن يجري استكمال السير بالطريق البطيء حتى المناطق المواجهة لمصنع الشرقية للدخان، ثم العودة مره أخرى يسارا باتجاه طريق الواحات السريع، عن طريق مخرج من الطريق البطيء باتجاه الطريق السريع، علي أن يجري استكمال السير باتجاه مدينة الواحات.

علامات إرشادية وتحذيرية بمناطق غلق طريق الواحات

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال مشروع بناء كوبري السيارات بتقاطع طريق الواحات، وغلق كلي لطريق الواحات، بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وكافة وسائل الأمن الصناعي تيسيرا على المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم.

تعيين خدمات مرورية

كما قامت الإدارة العامة لمرورالجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط موقع الأعمال لمنع تكدس السيارات والازدحام، وكذلك تسيير الحركة المرورية للسيارات خلال فترة الـ30 يوما، التي تشهد غلقا كليا لطريق الواحات لتنفيذ كوبري السيارات.