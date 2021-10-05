شكري يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي لدفع ملفات التعاون الثنائي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، بسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، حيث تم تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائي في إطار متانة وتنوع العلاقات بين القاهرة وموسكو، فضلاً عن عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلديّن.

تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أشاد خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية من قوة دفع وزخم كبيريّن على كافة المستويات.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية الحفاظ على وتيرة التطور الذي تشهده كافة أوجه العلاقات الثنائية بين الدولتيّن خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن أهمية مواصلة تكثيف التشاور السياسي والتنسيق المستمر بينهما.

وأعرب وزير الخارجية، عن تقديره لقرار الجانب الروسي باستئناف حركة الطيران المنتظم إلى مطاريّ شرم الشيخ والغردقة.

مناقشة القضية الليبية والفلسطينية والأوضاع بسوريا

وتابع «حافظ»، أن اللقاء تناول عددًا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أكد شكري على دعم مصر لخارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية وأي تواجُد أجنبي من الأراضي الليبية.

وناقش اللقاء تطورات القضية الفلسطينية ومساعي مصر المتواصلة لإحياء مسار السلام، وجهودها الحالية دعمًا لمتطلبات الإعمار والتنمية في الأراضي الفلسطينية.

كما تطرق المسؤولان أيضاً إلى مستجدات الأوضاع في سوريا، والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك بحيث تستعيد سوريا مكانها ودورها في الصف العربي، بالإضافة إلى التطرُّق إلى التطورات الأخيرة على المشهد الأفغاني، وكذلك مُجمل القضايا التي تمثل تحدياً على الصعيد الإقليمي والدولي.

تنسيق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية

واتفق الجانبان في ختام المباحثات على أهمية مواصلة التشاور بين البلديّن على ضوء الرغبة المصرية والروسية المشتركة في تنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.