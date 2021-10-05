اندلاع حريق في محطة مترو وستمنستر ببريطانيا و40 رجل إطفاء سيطروا عليه

اندلع حريق في محطة مترو «وستمنستر»، في بريطانيا والتي تعد المحطة الأقرب لمكتب رئيس الوزراء البريطاني في «دوانينج ستريت» ومقر البرلمان.

وقالت فرقة إطفاء لندن، إنه تمت السيطرة على حريق صغير في محطة أنفاق وستمنستر، شهد ارتفاع الدخان من غرفة الكهرباء في القبو.

40 رجل إطفاء شاركوا فى السيطرة على الحريق

وأضافت في بيان اليوم، أن 6 سيارات إطفاء وحوالي 40 من رجال الإطفاء شاركوا في السيطرة على الحريق الذي وقع في أقرب محطة مترو أنفاق للبرلمان البريطاني ومقر رئاسة الوزراء، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

الحريق وقع في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم

وتابعت أن فرق إطفاء من محطات في أنحاء لندن استدعيت للتعامل مع كمية ضخمة من الدخان خرجت من غرفة الكهرباء حوالي الساعة 11.29 صباحا وغادر نحو 100 شخص المحطة قبل وصول رجال الإطفاء،تم احتواء الحريق حوالي الساعة 12.49 مساء.

يشار إلى أن رئيس الوزراء «بوريس جونسون» لم يكن في مكتبه عند اندلاع الحريق، إذ يحضر مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر مع أغلب المسؤولين البارزين بالحكومة، بينما البرلمان في عطلة.