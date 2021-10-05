محافظ بني سويف يعفي مدير إدارة من منصبه لتلاعبه في ملفات التصالح

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إحالة مذكرة الشؤون القانونية بالمحافظة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، للتحقيق فيما تضمنته من وجود مخالفة وتلاعب في قيمة تحصيل رسوم جدية تصالح لأحد الطلبات المقدمة من مواطن، للإدارة الهندسية، مع إعفاء مدير الإدارة من منصبه وتوجيه رئيس المدينة بتكليفه بالعمل في وظيفة أخرى تتناسب مع مؤهله ودرجته.

محافظ بني سويف يكلف التفتيش المالي والإداري بفحص شكوى تضمنت تلاعب في ملف تصالح

وكان محافظ بني سويف، كلف إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، بفحص الشكوى الخاصة بوجود تلاعب في أحد ملفات التصالح المقدمة من أحد المواطنين بالإدارة الهندسية، تضمنت الإشارة إلى إعفاء مقدم الطلب من سداد الحد الأقصى لجدية التصالح لمنزل يملكه، بالإضافة إلى الموافقة على توصيل المرافق لأحد العقارات رغم وجود مخالفات بالمبنى.

التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة يفحص الشكوى

وقامت الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة ببحث الشكوى وإعداد تقرير بشأنها، وعرضها على المحافظ، والذي كلف الإدارة العامة للشؤون القانونية بإعداد مذكرة وافية عن الشكوى، وبناء عليه قرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة النيابتين العامة والإدارية، مع التوجيه بتحصيل فروق المبالغ المالية الخاصة برسوم جدية التصالح للطلب «محل الشكوى»، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة محل الترخيص، مع تكليف اللجنة التي شكلها المحافظ برقم 94 لسنة 2021 بمراجعة ملفات التصالح بالمركز من الناحية المالية وإعداد تقرير بنتائج المراجعة لاتخاذ ما يلزم، ومخاطبة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبيان مدى قانونية بعض التراخيص الممنوحة من الإدارة أثناء فترة إيقاف التراخيص.