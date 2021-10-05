محافظ المنيا: منظومة لإدارة الأصول وتطوير السويقات والمواقف

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، برئاسة دكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، في حضور وحدة التنفيذ المحلية، وإدارة التخطيط والمتابعة، وإدارة التخطيط العمراني، إدارة النظم الجغرافية، ومسئولي التكتلات.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، الدكتور محمد ندا خبير أول بالبنك الدولي، المهندسة شريفة ماهر، والمهندسة هبة جامع من المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة، وممثلي البنك الدولي وأعضاء مكتب تنسيق البرنامج وأعضاء وحدة التنفيذ.

وقال المحافظ، إن الهدف من عقد الاجتماع وضع الأسس والقواعد لأنشطة البرنامج التي نسير عليها في هذه المرحلة، بما ينعكس بمردود إيجابي على حياة المواطن المنياوي، خاصة وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الإرتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

البدء في إنشاء تكتل العسل الأسود بمركزي ملوي وديرمواس

ووجه المحافظ، إلى البدء في تكتل العسل الأسود بمركزي ملوي وديرمواس، بعد إجراء حصر للعصارات والمصانع وأصحاب الحيازات من صغار وكبار المزارعين وتوقيعها جغرافيا بالمركزين، كما يتم العمل على تكتل النباتات الطبية والعطرية بمركزي مغاغة والعدوة، والاستفادة من وحدة المتغيرات المكانية ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة، بوضع منظومة لإدارة الأصول موقعة جغرافيا لمراكز المحافظة، وحصر التكتلات الاقتصادية بكل أنشطتها وتوقيعها جغرافيا.

كما أشار المحافظ، إلى أهمية العمل على تنمية وتطوير وتحديد منظومة العمل بالمناطق الصناعية وبخاصة المنطقة الصناعية بالمطاهرة، حيث تضم أكثر من 477 مصنعا، ودراسة احتياجاتها وخاصة محطة معالجة الصرف الصحي الصناعي، وأشار المحافظ إلى أهمية تنمية وتعظيم الموارد المالية للمحافظة من خلال العمل على تطوير السويقات والمواقف ورفع كفاءتها، والتطوير الحضري للميادين بشكل نموذجي، والعمل في المرحلة القادمة على رفع كفاءة الميادين بالمنيا.

لقاءات مجتمعية مع المواطنين لتحديد احتياجاتهم بالتعاون مع اللجان

ووجه المحافظ، إلى تنظيم لقاءات مجتمعية مع المواطنين لتحديد احتياجاتهم بالتعاون مع اللجان المجتمعية والانتهاء من تشكيل لجان التخطيط المحلي بالمراكز على أن تضم مدير التخطيط بالمركز وممثلي الوزارات الخدمية والهيئات وشركات المرافق على مستوى المركز، والانتهاء من تشكيل لجان التخطيط المحلي بالمراكز للبدء في إعداد خطة العام المالي 2022/2023 بالإضافة إلى تشكيل لجان تنمية الموارد المحلية على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، قدم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الشكر لمحافظ المنيا على دعمه للمشروع ومتابعته بشكل متواصل، وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى دعم وتطبيق كافة الإصلاحات التخطيطية والمؤسسية والتنظيمية وبناء القدرات والتطوير المؤسسي، وأسس التكتلات والتطوير، وقدم الشكر لفريق عمل المشروع بالمحافظة، كما حرص على تكريم بشر طاهر مدير وحدة التنفيذ لتنمية الصعيد، وعبد الظاهر حسن أخصائي التكتلات الاقتصادية بالوحدة التنفيذية لبرنامج تنمية الصعيد، لحضور تدريب البنك الدولي لأخصائي تكتلات اقتصادية لسلاسل القيمة الاقتصادية.