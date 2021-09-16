برنامج التنمية المحلية ينظم تدريبا لأصحاب الصناعات الحرفية بقنا

نظَّمت وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، ورشة عمل لتدريب القائمين والعاملين بالصناعات الحرفية، على كيفية التعامل مع منصة أيادي مصر الإلكترونية التي تهدف إلى الترويج للمنتجات اليدوية والتراثية بهدف تعزيز القدرات التسويقية وزيادة فرص البيع من خلال الوصول للمزيد من الأسواق على المستويين المحلي والدولي بهدف تمكين الفتيات اقتصاديا، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وبحضور محمد شكري مدرب فريق منصة أيادي مصر، وأعضاء مجموعة التكتلات الاقتصادية بوحدة تنفيذ برنامج صعيد مصر، وعدد من المختصين والعاملين في الحرف اليدوية المختلفة.

تمكين المرأة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

ومن جانبه، أثنى فريق التكتلات الاقتصادية بوحدة تنفيذ برنامج صعيد مصر بالمحافظة على أهمية تلك المنصة في تعزيز قدرات الفئات والأسر المهمشة، وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال المساعدة في تسويق منتجاتهم اليدوية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو ما يعزز دخل الأسرة، ومواجهة التحديات والصعوبات التي خلفتها مؤخرا جائحة كورونا، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الغذاء العالمي لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية عبر أكبر منصة قومية إلكترونية منصة «أيادي مصر».

وأوضح محمد شكري، مدرب فريق منصة أيادي مصر، أن المنصة هي الأولى من نوعها في التسويق الإلكتروني لترويج وتسويق المشغولات التراثية في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل مباشر في تطوير الريف المصري وتحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تمكين القائمين والعاملين من استخدام المنصة بشكل احترافي.