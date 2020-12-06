بعد خيط حرير.. سوسن بدر تكشف عن رأيها في مي عز الدين وهنادي مهنا

كشفت الفنانة سوسن بدر، عن كواليسها مع مخرج مسلسل "خيط حرير"، حيث ذكرت أنها كانت تقف كثيرًا عند التفاصيل الخاصة بمشاهدها، "فيه تفاصيل طلبها مني إبراهيم، قلقت منها في البداية وخوفت أعملها بس عملتها، ولما اتفرجت على المسلسل قولتله كنت عندك حق فعلا".

وأضافت "بدر"، خلال حوارها في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on": "المخرج كان عايزني في المرحلة الثانية مثلاً مغيرش صوتي وأتكلم بنفس التون سواء في الابتسامة أو الغضب أو الزعيق بنفس التون وده رعبني وقلتله وقتها إنت متخيل إحنا بنعمل إيه؟".

وتابعت: "فضلت قلقانة لغاية ماتفرجت لأنها ست طول العمل ماعندهاش وقت تتخانق"، موضحة أنها صديقة جدًا للفنانة مي عز الدين، بس هذا العمل جمعهما معًا للمرة الأولى، "إحنا أصحاب جدًا وبحبها، دي بداخلها طاقة لسه مطلعش منه غير جزء، لكن جواها أكتر من كدة".

وحول نصائحها لـ"مي عز الدين"، أوضحت أن ما يُميز الفنانة مي عز الدين أنها بني آدمه وأصبحت نجمة وممثلة، "يهمني في المقام الأول أن تظل بنى آدمة وأن تظل كذلك مع عدم ضياع النجومية منها، هي محافظة على الاثنين وبدأت تفكر في اختياراتها".

وحول عملها مع هنادي مهنا، قالت: "مبسوطة أوي بالشغل معاها لأنها كانت جاية مذاكرة وقلقانة، ممكن نضحك ونهزر بس بجدية، موضحة: "إحنا شغلنا من سهل.. جاية مهتمة ومحضرة شغلها وده معناه إنها موهوبة".