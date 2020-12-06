مؤلف "خيط حرير": مي عز الدين ما زال لديها مواهب وقدرات فنية دفينة

قال الكاتب محمد سليمان، مؤلف وسيناريست مسلسل "خيط حرير"، إن هذا العمل يُعد الثالث الذي يجمعها بالفنانة مي عز الدين كونه يؤمن أنها فنانة مميزة جدًا ولديها قدرات مرتفعة للغاية، "أنا دايما أقولها كده، عز الدين لم تخرج من قدراتها حتى الآن إلا القليل وما زال لديها مواهب وقدرات دفينة".

وأضاف "سليمان"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أنه دائماً يرغب في خوص تجارب معها بشكل مختلف ومتنوع، علاقتي بالمخرج إبراهيم فخر بدأت منذ نحو 7 سنوات أثناء مسلسل اسم مؤقت، فوجدته يهاتفني دون سابق معرفة ويشيد بالمسلسل وبدأ التعارف تليفونياً ثم بدأت علاقتنا".

وتابع: "أننا ابناء جيل واحد وبالتالي أحلامنا واحدة فبدأنا العمل سوياً مع الفنانة عز الدين عبر مسلسل وعد رغم أن علاقتي بها بدأت من قبل، مي عز الدين عجبها فكرة مسلسل خيط حرير، وقررنا ندخل المغامرة دون أن نحدد نتائج محتملة حيث كتبت الحلقة الاولى ثم الثانية وأرسلتها للمخرج ومي عز الدين وأغلقت تليفوني قلقاً من ردة الفعل لكني في اليوم التالي فوجئت برد فعلهما مرحباً ومعجباً بالفكرة وربنا أكرمنا في النهاية بفريق عمل متميز فنيا وتقنيا".