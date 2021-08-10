يوسف زيدان عن المهرجانات: «تهريج مسمّى زورا وبهتانا غناء»

وصف الدكتور يوسف زيدان، الكاتب والمفكر، أغاني المهرجانات بأنها «تهريج مسمّى زورًا وبهتانًا: غناء» مؤكدا أنه شعر بصدمة عندما علم بنسب مشاهدتها عبر مواقع الإنترنت، حيث تقدر بملايين المشاهدات، رغم انخفاض مستواها فنيا، مشيرا إلى إعجابه بأغنية «مضناك جفاه مرقده» للمطربة أنغام.

وأضاف «زيدان» عبر حسابه الشخصي عبر «فيسبوك»: «فوجئتُ اليوم بكمِّ المشاهدات التي حقّقها مغنواتية المهرجانات، فلم أصدق للوهلة الأولى هذه الأرقام المليونية، وفكَّرتُ طويلًا في مستوى ملايين المصريين الذين يسمعون باستمتاع لهذا التهريج المسمّى زورًا وبهتانًا: غناء».

وتابع: «كدتُ أقول في نفسي، إن الغناء والألحان والذوق الفني الرفيع، ودّعوا بلادنا بلا نيةٍ في العودة، لولا أن القدر كان رحيمًا بي، فقد ساق لي مصادفةً أغنية (مضناك جفاه مرقده) وهي من شعر أحمد شوقي، على نسق تراثنا الأندلسي، بأداءٍ بديعٍ بليغ من المغنية الساحرة أنغام.. فقلتُ في نفسي: إذن، العته لم يجرفنا جميعًا بعد، فلا يزال هناك بصيصٌ من الأمل.. ومن الفن».

يوسف زيدان يبدأ روايته الجديدة «أمالي العلاء» عن ابن النفيس

وأعلن يوسف زيدان مؤخرا البدء في كتابة روايته القادمة، وتحمل عنوان «أمالي العلاء»، التي يروي فيها إملاء العلاء «علاء الدين ابن النفيس» وقائع عصره وسيرة حياته، مع سرد المُملى عليه «شمس الدين بن عبد الله» لحياته وسيرته، فيكون السياقُ السرديُّ توازيًا بين المسارين، وتتضافر عبر فصول الرواية حياتان، إحداهما مطابقة بدقةٍ بالغة لواقع التاريخ، والأخرى خياليةٌ تمامًا، لكنها تفسّر الواقع والتاريخ.

وكان «زيدان» قد أصدر روايته السابقة «حاكم.. جنون ابن الهيثم» عن دار «بوك فاليو» في يناير 2021، وتتناول الرواية حياة العلامة الحسن بن الهيثم أحد أشهر علماء المسلمين مع التركيز على الفترة التى عاشها «ابن الهيثم» في مصر أيام الدولة الفاطمية، وفترة حكم الحاكم بأمر الله.

كما أصدر روايته السابقة عن العلامة ابن سينا بعنوان «فردقان.. اعتقال الشيخ الرئيس» عن دار الشروق في 2018.