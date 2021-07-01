يوسف زيدان في ذكرى 30 يونيو: مصر تسير بسرعة نحو صدارة المنطقة

تشهد مصر في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار السنوات السبع الماضية حراكا ملحوظا، في مجالاتها المختلفة سواء فيما يخص المشروعات الإنشائي من طرق وكباري ومدن جديدة أو فيما المنتج الثقافي أو المشروعات التي تم تدشينها وسعيها الدؤوب نحو القضاء على مشكلة العشوائيات وكذلك في علاقتها بالعالم المحيط.

وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، قال الدكتور والمفكر يوسف زيدان إن مصرُ تسير بسرعة نحو صدارة المنطقة، مضيفًا أن هناك الكثير من الدلائل منها انتظام عمل المؤسسات، وانخفاض سعر العملات الأجنبية، وإنشاء مشروعات البنية الأساسية، وضبط العشوائيات ونقل أهلها إلى مساكن جديدة لائقة، وغير ذلك الكثير، وأنها مؤشرات تقول إن مصر تسير نحو الصدارة.

ووجه زيدان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، رسالة إلى المواطنين بضرورة النظر إلى الأمام وعدم الالتفاف والانشغال بالأمور غير المهمة، لافتًا إلى أن ذلك يؤهل مصر لاستعادة مكانتها التي كانت في منتصف القرن الماضي وعلى كافة المستويات.

وأوضح أن شركة «storytel» للكتب الصوتية، تعاقدت معه لتحويل مجموعة من أعماله إلى كتب صوتية، وتم الانتهاء من إعداد النسخة الصوتية لأحدث إصداراته رواية «حاكم»، وستُطلقها عبر الإنترنت خلال أيام قليلة، لتكون الرواية متاحة صوتيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ينطلق اليوم وتستمر فعالياته حتى 15 يوليو المقبل بالتجمع الخامس.

وأشار إلى أن الشركة ذاتها تعد حاليًا الإصدار الصوتي للكتب الثلاثة: «فقه الحب، فقه العشق، وفقه الهيام»، وذلك بحسب النسخة المعدلة من هذه الثلاثية، وستصدر الشهر المقبل.

وستصدر الطبعة الورقية من هذه الكتب الثلاثة، عن دار «كيان» المصرية، التي انتهت مؤخرًا من إصدار كتب «الشجون» الأربعة «شجون مصرية، شجون عربية، شجون تراثية، وشجون فكرية»، لتُتاح في المعرض مع بداية الأسبوع المقبل.