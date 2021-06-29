يوسف زيدان يعلن إتاحة رواية «حاكم» صوتيا بمعرض الكتاب 2021

قال الدكتور يوسف زيدان، إن شركة storytel للكتب الصوتية، تعاقدت معه، وجرى الانتهاء من إعداد النسخة الصوتية لأحدث إصداراته رواية «حاكم»، وستُطلقها عبر الإنترنت خلال أيام قليلة، لتكون الرواية متاحة صوتيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه في الفترة من 30 يونيو الجاري، إلى 15 يوليو المقبل بالتجمع الخامس.

وأضاف «زيدان» في منشور له عبر «فيس بوك»: شركة Story tell السويدية للكتب المسموعة (القسم العربي) انتهت من إعداد النسخة الصوتية لرواية «حاكم»، وستُطلقها عبر الإنترنت خلال أيام قليلة، كما تعد الشركة ذاتها، حاليا، الإصدار الصوتي للكتب الثلاثة: فقه الحب، فقه العشق، فقه الهيام.. (بحسب النسخة المعدلة المزيدة من هذه الثلاثية) وستصدر الشهر المقبل.

وأوضح أن الطبعة الورقية من هذه الكتب الثلاثة، ستصدر عن دار (كيان) المصرية، التي انتهت مؤخرًا من إصدار كتب «الشجون» الأربعة «شجون مصرية، شجون عربية، شجون تراثية، وشجون فكرية»، لتُتاح في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت شركة storytel للكتب الصوتية، وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة الكتاب، بهدف لتعزيز رقمنة الخدمات المقدمة للقراء وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويهدف بروتوكول التعاون، إلى توفير الكتب الصوتية للقارئ المصري والعربي بشكل مميز وتقديم كل التسهيلات للحصول عليه، وذلك لتعزيز عمليات التحول الرقمي.

وأعلنت الشركة، أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ستشهد قفزة في الخدمات الرقمية التي سيجري تقديمها للجمهور لأول مرة، حيث تقدم storytel للكتب الصوتية تخفيضات على اشتراكاتها تصل إلى 50%.

وأوضحت الشركة، أن من سيشتري اشتراك 7 أشهر سيحصل على 4 أشهر مجانًا، أي أن الاشتراك السنوي سيكون 620 جنيها، بدلًا من 710 جنيهات، فيما سيحصل من يشتري اشتراك 4 أشهور على شهرين مجانًا، كما سيحصل من يشتري اشتراك شهر واحد، على شهر آخر مجانًا.