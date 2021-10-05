أخبار أسيوط في 24 ساعة.. مخطط للقرى واسترداد 533 فداناً أملاك دولة

شهدت محافظة أسيوط العديد من الأحداث خلال الـ24 ساعة الماضية، كان من أبرزها استرداد 533 فداناً من أراضي أملاك الدولة، بعد إزالة التعديات التي وقعت عليها من قبل بعض المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال الجهود والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستردادها بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

أخبار أسيوط.. إزالة التعديات على 40 ألف و600 متر مربع مباني

الحملات التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أسفرت عن إزالة التعديات على مساحة إجمالية تبلغ 40 ألف و600 متر مربع مباني، من خلال تنفيذ 478 قرار إزالة، ضمن الموجة الـ18 لحملة حق الشعب، وأكد المحافظ استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة، لفرض هيبة الدولة على أراضيها والحفاظ على أملاك الدولة.

أخبار أسيوط.. خطة للاستفادة من مقومات أسيوط

وأعلن المحافظ عن خطة للاستفادة من مقومات أسيوط، وإعادة تأهيل أملاك الدولة، مشيراً إلى دراسة عدة مقترحات مع هيئة تنمية الصعيد، لتنفيذ بعض المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين، مثل ثلاجات لحفظ المحاصيل الزراعية في القرى، لخدمة صغار المزارعين، بالإضافة إلى إقامة منطقة حرفية صناعية.

أخبار أسيوط.. قرارا بالمخطط التفصيلي لـ22 قرية

كما أصدر المحافظ قراراً بالمخطط التفصيلي لـ22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج، عقب استكمال الإجراءات اللازمة، واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل بها فوراً تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أخبار أسيوط.. وقف التعاقدات الخارجية في مجال التدريب بالجامعة

كان من أبرز الأحداث أيضاً، خلال اليوم الثلاثاء، إعلان جامعة أسيوط عن صدور قرار من مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بالموافقة علي وقف التعاقدات الخارجية في مجال التدريب، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

وقال رئيس الجامعة إن القرار يهدف إلى تسخير إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية، من أجل صقل مهارات الشباب، وتدريبهم على العمل في بعض المجالات المستحدثة في سوق العمل، والتي قد تكون مختلفة عن مجال دراستهم الأساسية، لافتاً إلى أن القرار تضمن تكليف مركز تسويق الخدمات الجامعية، بالتعاون مع المراكز والوحدات والكليات داخل الجامعة، للقيام بتنفيذ كافة البرامج التدريبية، وفقاً للاحتياجات المتجددة بسوق العمل.