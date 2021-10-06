كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أسعار اشتراكات القطارات 2021 للطلاب سواء في المدارس أو الجامعات، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد والذي سوف يبدأ يوم السبت المقبل الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح مصدر مسؤول بالسكة الحديد في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن الأسعار في متناول طلاب المدارس والجامعة، وعليها تخفيضات هائلة على مختلف الاشتراكات تصل إلى نسبة 98%، وأكد أن هيئة السكة الحديد تعمل على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال التالي:

1 - تجهيز القطارات مع صيانتها.

2 - الزيادة في عدد منافذ بيع التذاكر داخل المحطات الرئيسية من أجل منع الزحام.

3 - تجهيز القطارات الإضافية من أجل الدفع بها وقت الحاجة إليها.

4 - تنفيذ إجراءات صارمة بهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة كل الركاب في المحطات وعربات القطارات، ويتمثل ذلك في تعقيم مختلف القطارات قبل وبعد انطلاقها.

بالتفاصيل.. أسعار اشتراكات القطارات 2021 للطلاب

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه يتم تحديد قيمة الاشتراك حسب المسافة بين كل من محطة القيام ومحطة الوصول، على أن يتمتع الطالب بتخفيض على إجمالي قيمة الاشتراك يصل إلى 98%، وتفاصيلها وأسعارها كتالي:

1 - يصلح الاشتراك لمدة 3 أو 9 أشهر.

2 - يتم استخراج اشتراكات الطلاب للمسافات من 15 كيلو مترا وحتى 400 كيلو متر.

3 - تتراوح اشتراكات الطلاب من 14 جنيها وتصل إلى 33 جنيها، وذلك لمدة 3 أشهر.

4 ـ وتتراوح قيمة الاشتراكات للطلاب من 21 جنيها إلى 75 جنيها، وذلك لمدة 9 أشهر.

5 - في حال إذا أراد الطالب استقلال قطار مكيف، ينبغي عليه أن يُسدد قيمة فرق التكلفة وذلك بين القطار المكيف والقطار العادي في شباك الحجز.