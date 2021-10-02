سلوكيات تعرضك للغرامة داخل القطارات.. «التدخين بـ70 جنيها»

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بعض الممارسات أو الأفعال التي يتعرض كل من يُقدم عليها من ركاب قطارات السكة الحديد إلى الغرامة الفورية والمساءلة القانونية، «الوطن» تستعرض القائمة الكاملة للمحظورات مع عرض قيمة الغرامة الفورية لها.

قائمة الأفعال المحظورة على الركاب داخل محطات وقطارات السكة الحديد

1 - ممارسة التدخين داخل القطارات أو المحطات: غرامة قدرها 70 جنيها.

2 - العبث في معدات أو آلات السكة الحديد: غرامة قدرها 200 جنيه.

3 - اعتلاء الراكب أسطح مختلف القطارات أو التواجد بين العربات: غرامة قدرها 200 جنيه.

4 - حمل الراكب لأي مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات: غرامة قدرها 420 جنيها.

5 - حمل الراكب لأثقال كبيرة تضايق الركاب داخل القطار: غرامة قدرها 420 جنيها.

وفي سياق آخر، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد حددت قيمة الغرامات التي سوف يدفعها أي راكب لقطارات السكة الحديد إذا استقل أحد القطارات دون شراء تذكرة مسبقا، حيث نصحت السكة الحديد مختلف الركاب المسافرين عبر القطارات المختلفة من خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك» بأن يحرصوا على أن يحصلوا على التذكرة قبل أن يصعدوا إلى القطارات، حتى يتجنبوا دفع الغرامات، والتي نشرتها بالكامل، وفقا للتالي:

أولا: غرامة 100 جنيه لمن يركب عربات قطار «توب في أي بي» بدون تذكرة.

ثانيا: غرامة 40 جنيها لمن يركب قطار «في أي بي» بدون تذكرة.

ثالثا: غرامة 30 جنيها لمن يركب القطارات الأسباني أو الفرنساوي بدون تذكرة.

رابعا: غرامة 50 جنيها لمن يركب القطار الروسي بدون تذكرة.

خامسا: غرامة 20 جنيها لمن يركب عربات قطارات «تحيا مصر»، وذلك بدون تذكرة.

سادسا: غرامة 20 جنيها لمن يركب القطارات المحسنة بدون تذكرة.

سابعا: 20 جنيها لمن يركب القطارات المميزة بدون تذكرة.