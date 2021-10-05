إلغاء رحلات بعض القطارات لاستكمال تحديث الإشارات بمحطة القاهرة

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن إلغاء قيام عدد من القطارات وهي 563 و546 و545 و122 و529 و512، وذلك لاستكمال أعمال تحديث نظم الإشارات بمحطة القاهرة، مشيرة إلى أن الهيئة تواصل العمل على تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحة أنه تقرر تعديل تركيب بعض القطارات واختصار مسير البعض الآخر بمحطة شبرا الخيمة، وذلك بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير بداية من 6 أكتوبر الجاري.

وقالت السكة الحديد، في بيان عاجل لها قبل قليل، إنه سيتم اختصار بعض القطارات بمحطة شبرا، تشمل قطارات 123 و550 و557 و548 و549 و124 و543 و538 و539 و530 و535 و558، وذلك في إطار حرص الهيئة بشأن تحديث وتطوير كافة مرافقها، ونظرا لفك ارتباط برج شمال القاهرة ضمن خطة تطوير وتحديث نظم الإشارات وتجديد السكك وأرصفة منوف بمحطة القاهرة ، مشيرة إلى أن هناك عدد من القطارات سيتم وصولها على أرصفة محطة الشرق، وهى 835 و818 و561 و552 و121 و544 و551 و534 و532 و532 و537 و554.

تعديل تركيب قطار 1915 سياحي «القاهرة - المنصورة»

وأكدت هيئة السكة الحديد، قيام ووصول قطاري 118 و119 بأرصفة بحري، منوهة إلى تعديل وتركيب بعض القطارات، حيث سيتم تعديل تركيب قطار 1915 سياحي "القاهرة - المنصورة"، اعتبارا من 6 أكتوبر الجاري، ليكون تركيبه 4 عربات ثانية مكيف إسباني و8 عربات (تحيا مصر) وفقاً لجدوله الحالي، واعتباراً من يوم 9 أكتوبر الجاري، يتم تعديل تركيب قطار رقم 1914 سياحي "المنصورة - القاهرة"، ليكون تركيبه 4 عربات ثانية مكيف إسبانى و8 عربات (تحيا مصر) وفقاً لجدوله الحالي.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى تعديل تركيب قطاري 941/966 سياحي "القاهرة - دمياط"، والعكس، اعتبارا من 6 أكتوبر الجاري، ليكون تركيبه عربتين ثانية مكيف إسباني و7 عربات (تحيا مصر) وفقاً لجدوله الحالي، مؤكدة أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يتم تنفيذها بشكل دوري، للحد من انتشار كورونا.