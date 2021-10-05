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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:30 ص | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

على الرغم من أن مواليد برج الحمل يتصفون بسرعو الغضب إلا إنَّهم يتميزون بقدرتهم على الهدوء سريعًا والتغلب على حالة الغضب التي تسيطر عليهم. 

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر بمنزل الصحة يمنحك طاقة والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم مواجهة الكواكب، قد تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

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