حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر الحب من الأمور الشيقة والممتعة للغاية مع مولود برج الجوزاء، فهو شخص مخلص وحيوي في العلاقات العاطفية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

الفلك يمنحك اليوم نشاطًا وسحرًا، وقد يجمعك بالزملاء والأهل نشاطات مشتركة ولقاءات موفقة.

حظك اليوم برج الجوازء عاطفيًا

القمر الجديد في منزل الحب يرفع من معنوياتك، وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.