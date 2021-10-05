عمر كمال لـ«الوطن»: سجلت أغنية جديدة وقت انقطاع خدمات «فيسبوك»

كشف المطرب عمر كمال، عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة، أمس، وقت انقطاع خدمات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتس آب»، لما يزيد عن 6 ساعات، في سابقة تعد الأولى من نوعها عالميا.

عمر كمال يعلق على أزمة عطل فيسبوك

وقال عمر كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه معتاد متابعة ما يطرأ من مستجدات وأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يترتب عليه انشغاله أحيانا عن تسجيل أغنية لمتابعة آخر التطورات، مضيفا: «حينما حدث انقطاع الخدمات، أمس الاثنين، دخلت إلى الاستوديو وأنهيت تسجيل أغنية جديدة، من المقرر أن أطرحها قريبا».

وفي سياق مختلف، توجه عمر كمال بالشكر لكل من حرص على تهنئته في عيد ميلاده، قبل أيام، سواء من داخل الوسط الغنائي أو خارجه، مؤكدا أن محبة الناس كنز لا يفنى، وفقا لكلامه.

حسن شاكوش يهنئ عمر كمال بعيد ميلاده

وتلقى عمر كمال، تهنئة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الذي كتب له عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «أخويا وحبيب قلبي، كل سنة وأنت طيب يا قلبي، وعقبال مليون سنة، ودايما مكسرين الدنيا مع بعض»، فيما هنأ مطرب المهرجانات حمو بيكا، صديقه عمر كمال بهذه المناسبة قائلاً: «أخويا حبيبي عمر كمال، كل سنة وأنت طيب وناجح، ويا رب تكون سنة رزق ونجاح ليك، ويحققلك كل حاجة حلوة يا حبيب أخوك، وربنا يبعد عنا الشياطين».

عمر كمال بعد إتمامه عامه الثاني والثلاثين: بالغ في دعواتك فأنت تسأل رب المستحيل

ونشر عمر كمال، صورة له أثناء احتفاله بعيد ميلاده الثاني والثلاثين عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: «بالغ في دعواتك، فأنت تسأل رب المستحيل، الحمد لله على كل نعمة أنا فيها».