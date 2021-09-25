متابع مهاجما عمر كمال: النضافة بانت عليك.. والمطرب يرد: أنا نجحت بالشحم والبنزين

تعرض الفنان الشاب عمر كمال، لموقف محرج قبل قليل، من أحد مُتابعيه، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بعدما نشر «كمال» صورة له مرتديًا بذلة سوداء.

وكتب أحد المتابعين لـ عمر كمال، قائلًا له: «النضافة بانت عليك أهه، بعد ما كانت هدومك كلها بنزين وشحم.. النضافة حلوة»، ليحرص المطرب الشاب بالرد عليه غير متجاهلًا هذا التعليق، إذ رد عليه بقوله: «الزيت والشحم والبنزين اللي وصلوني لكده».

وكان عمر كمال، قد تعرض لموقف محرج أيضًا من قبل أحد متابعيه، بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث بعث رسالة لهؤلاء الطلاب، بأن الثانوية ليست نهاية المطاف، والأهم هو تحصيل النقود.

فيما وجه متابع آخر يدعى «علاء» رسالة إلى عمر كمال في تعليق آخر: «ربنا يهديك ويتوب عليك يا رب، وربنا يرزقك من حلال.. صدقني إنت فيك خير كبير قوي ويارب تسمع كل حد بيحبك وبينصحك وبيتمنى لك الخير.. وتترك الأبواب الحرام الموسيقى والرقص والحفلات وتتأكد إن اللي عند ربنا أحسن بكتير.. والجنة غالية قوي.. وربنا مش حيضيع عبد رجع ليه.. حتلاقي ناس كتير بتنصحك في الكومنت هنا.. الناس دي هي اللي عايزة لك الخير بجد».

ليرد عليه عمر كمال، بقوله: «يا شيخ علاء أنا بقول الثانوية العامة مش نهاية الدنيا أهم حاجة انك تشتغل وتتعب وتحقق لنفسك عيشة كريمة وأكيد بديهي جدا هتكون بالحلال، أنا مش بتاع مخدرات ولا إنسان وحش بالدرجة دي علشان الناس تعاملني بالشكل دا، كلنا بنتعب وبنشتغل علشان نجيب فلوس ونعيش عيشة كويسة في الآخر ودا قصدي».