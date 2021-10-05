حجازي لـ«الوطن»: عزل الطالب المخالط لمصاب كورونا أسبوعين

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه جرى التنسيق مع قطاع الطب الوقائي، فيما يتعلق بحالات الطلاب المخالطين لإصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وجرى التوافق على أن الحالة المخالطة يجري عزل الطالب في المنزل لمدة أسبوعين.

حجازي: على المخالط تقديم ما يبرهن على ذلك إلى المدرسة والإدارة التعليمية

وقال الدكتور رضا حجازي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حالة الطالب المخالط، عليه إثبات مخالطته لحالة إصابة مؤكدة، وتقديم ما يبرهن على ذلك إلى المدرسة والإدارة التعليمية، وبعدها يحصل على موافقة بالبقاء في المنزل لأسبوعين، ويعود بعدها إلى المدرسة مرة أخرى.

وأكد حجازي، أن التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم في هذا الشأن، يستهدف الوصول لأقصى درجات الأمان والسلامة لعناصر العملية التعليمية، وعدم حدوث اختلاط بين المصابين والأصحاء، أو المخالطين والأصحاء.