9 قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2021-2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد 2021-2022، مشددة على جميع المديريات بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات الخاصة ببدء الدراسة وتكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كوورنا المستجد.

وترصد «الوطن» أبرز القرارات العاجلة بشأن الدراسة طبقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان لها:

1-ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية.

2-التنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء في الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

3-الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

4-وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس.

5-التنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة.

6-التنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

7-كما يجب توافر الموارد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فتتم المتابعة الصحية بدون غياب المخالط.

8-المتابعة والإشراف لتنفيذ خطة القطاع الوقائي والتحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة.

9-تقييم المخاطر ومتابعة المخالطين للحالات والحد من انتقال العدوى.