تعرف على خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر لطلاب الجامعات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر لطلاب الجامعات، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك للحفاظ على سلامتهم، مؤكدة أنها حريصة على توفير كافة الإمكانيات والإرشادات للطلاب للتعرف على الطرق الصحيحة لمواجهة كورونا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر لطلاب الجامعات

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات تسجيل لقاح كورونا مصر لطلاب الجامعات، وفقا لمصادر مسؤولة بوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والتى جاءت كالتالي:

- الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا.

- يختار الطالب أيقونة تسجيل طلب الحصول على اللقاح.

- يكتب الطالب بياناته بدقة.

- يختار الطالب فئة الاستهداف «فئة طالب جامعي».

- يختار الطالب محافظة الإقامة والجامعة المنتسب لها للحصول على اللقاح بها.

- يكتب بيانات التواصل بدقة سواء البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.

- تأكيد الطلب برسالة نصية بها كود.

- يقوم الطالب بتحميل صورة بطاقته الشخصية.

- يضغط الطالب على زر «حفظ».

- سيتم إرسال رسالة نصية بها رقم الطلب.

- يتم إرسال الكود المكون من 20 رقما للاستعلام عن موعد ومكان الحصول على لقاح كورونا.

الصحة توضح أنواع اللقاحات في مصر

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كشفت عن الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها وهم المصابين بأمراض مزمنة «السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الصدر المزمنة ومرضى الفشل الكلوي»، والمرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية، ومرضى الأورام، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا هم الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام.

اللقاحات المعطلة

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاحات المعطلة هي اللقاحات التي تحتوي على الفيروس المنتج مخبرياً بعد تدمير الحامض النووي له ومن أشهر أمثلة هذا اللقاح «لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال، ولقاح السعار»، أما اللقاحات الحية المضعفة هي التي تحتوي على الفيروس حي ولكن جرى إضعاف الحامض النووي له بحيث يصبح قادرا على إنتاج المناعة ولا يستطيع التسبب في المرض ومن أشهر أمثلته «لقاح شلل الأطفال الفموي سابين ولقاح الحمى الصفراء ولقاحات الحصبة».