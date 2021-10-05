التعليم تطالب مديرياتها ببيانات أبناء العاملين والمعفيين من المصروفات

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسؤولي وحدات المعلومات في المدارس، باستكمال إجراءات تسجيل ومراجعة بيانات الطلاب أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبيانات الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية، عدا الرسوم المقررة قانونا، طبقا للفئات الواردة في القرار المشار إليه، والتي جرى استيفاؤها خلال الأعوام السابقة، مع استيفاء المستندات اللازمة للطلبات المقدمة حديثا، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وصدور القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية التي تحصّل من الطلاب بمختلف مراحل التعليم.

مراجعة وتسجيل بيانات الطلاب عن طريق التطبيق الإلكتروني

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّه يتم مراجعة وتسجيل بيانات الطلاب عن طريق التطبيق الإلكتروني المعد خصيصاً لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ بالمدارس على بوابة مركز المعلومات بالوزارة، مؤكدة ضرورة طباعة كشوف بيانات أبناء العاملين والفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، عدا الرسوم المقررة قانونا من خلال التطبيق الإلكتروني، واستيفاء التوقيعات واعتماده من مدير المدرسة، وتسليم الكشوف إلى الإدارة التعليمية لقسم شؤون الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تحري الدقة والحذر في تسجيل ومراجعة البيانات لعدم تعرض المسؤولين في المدارس للمساءلة القانونية حال وجود أي أخطاء، وجار جاليا الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية.

شوقي: الدراسة تبدأ 9 أكتوبر 2021 وسط إجراءات وقائية ضد كورونا

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّ الدراسة تبدأ اعتبارا من 9 أكتوبر الحالي، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ الدراسة حضورية في المدارس وسيتم تفعيل الحضور والغياب.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه سيتم تسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتبارا من أول أيام الدراسة، وتفعيل مجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.