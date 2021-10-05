موعد إجازة 6 أكتوبر بعد ترحيلها.. مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر، من أكثر العبارات البحثية التي تصدرت محركات البحث العالمي «جوجل»، نظرًا لازدياد التساؤلات والاستفسارات من المواطنين عليها، كونها الإجازة التي ينتظرها أكثر من 30 مليون عامل مصري بالقطاعين الحكومي والخاص، للاستمتاع بالإجازة الرسمية المدفوعة، والاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973.

موعد إجازة 6 أكتوبر.. ترحيل إلى نهاية الأسبوع الحالي

موعد إجازة 6 أكتوبر.. أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إذ جرى ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى نهاية الأسبوع الحالي، استنادا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في الأسبوع ذاته، وبهذا يكون موعد إجازة 6 أكتوبر يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر.

«الوزراء»: ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس المقبل

وأصدر مجلس الوزراء بيان عن ترحيل إجازة 6 أكتوبر، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، على أن تكون الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر

وبجانب إجازة 6 أكتوبر، يشهد شهر أكتوبر 2021، أيضًا إجازة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر، ومن المتوقع أيضًا وفقًا لقانون ترحيل الإجازات، الصادر عن مجلس الوزراء، بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر.

وتعد إجازة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، هي نهاية الإجازات التي حصل عليها المواطنين في 2021، إذ وصل عدد أيام الإجازات الرسمية في 2021 إلى 18 يومًا.