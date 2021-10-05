توفيق عكاشة يكشف تطورات حالته الصحية: «الدكتور قالي أنت ازاي عايش كده»

أجرى الإعلامي توفيق عكاشة، خلال الأيام القليلة الماضية، عملية استئصال للمرارة؛ وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها إلى المستشفى ليكتشف بعد ذلك أنها المرارة.

وقال توفيق عكاشة، إن العملية ليست مجرد استئصال مرارة؛ فالمرارة وصلت لمرحلة خطيرة لدرجة أن الدكتور المعالج سأله: «كيف تعيش بهذه المرارة حتى الآن؟».

وتابع «عكاشة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أشكر الله سبحانه وتعالى أني بعد العملية خرجت من المستشفى ومتواجد بمنزلي في الدقهلية، وعايز أشكر كل الناس اللي سألت عني على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل اللي زاروني في المستشفى».

العملية الجراحية لتوفيق عكاشة

وأضاف توفيق عكاشة: «أتوجه للمستشفى في ديسمبر المقبل؛ لإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على صحتي، والتعرف على نتيجة الاستجابة للدواء».

عودة توفيق عكاشة للعمل الإعلامي

وأكد «عكاشة» أنه يستغل الفترة المقبلة لترتيب أوراقه بعيدًا عن الإعلام، مشيرًا إلى أنه سيخاطب جمهوره من خلال قناته على «يوتيوب»، لافتًا إلى اعتماده على استغلال الهوايات الشعبية وتراكمات الخبرة الحياتية لإظهارها للمشاهدين؛ منها تربيته للخيول وتدريبها وكذلك الأعمال الزراعية.