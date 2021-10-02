استقرار حالة توفيق عكاشة بعد «عملية المرارة».. وأسرته: ادعوا له

انتقل الإعلامي توفيق عكاشة إلى غرفة عادية بمركز جراحة المسالك البولية والكلى بالمنصورة، بعد استقرار الحالة الصحية له بعد خضوعه لعملية جراحية صباح أمس.

وتم نقل توفيق عكاشة من غرفة الإفاقة إلى غرفة عادية بالمركز بعد اطمئنان الفريق الطبي المعالج له على حالته الصحية عقب خروجه من غرفة العمليات.

عكاشة يطمئن متابعيه على حالته الصحية

وطمأن «عكاشة» متابعيه من خلال أسرته على حالته الصحية، حيث خضع لجراحة لاستئصال المرارة، وطالبت أسرة الإعلامي توفيق عكاشة متابعيه بالدعاء له بالتماثل للشفاء بعد أسابيع من الآلام عانى منها مؤخرا في الاثنى عشر كما عانى من التهابات شديدة في المثانة.

وكان الإعلامي توفيق عكاشة خضع لفحوصات دقيقة بالمنصورة، وأثناء الفحص الذي تم له وجد أنه يعاني أيضا من بعض المشاكل في المسالك البولية، ما أدى إلى تواجده بمركز الجراحة بمركز علاج المسالك البولية والكلى بجامعة المنصورة الذي يقوده الطبيب العالمي الدكتور محمد غنيم، والذي أجرى الكشف الطبي على عكاشة، وفحص المشاكل التي توجد لديه بجهاز المسالك البولية، وأكد الطبيب العالمي الدكتور محمد غنيم أن عكاشة عانى من بعض المشكلات في المسالك البولية، ما استلزم إجراء الجراحة له.