خروج توفيق عكاشة من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، أن حالة الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، الصحية مستقرة، بعد أن أجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة، وخضع لرعاية طبية كاملة، منذ الثلاثاء الماضي، حتى مغادرته اليوم.

عبد الوهاب: عكاشة حالته مستقرة بعد العملية

وأضاف عبد الوهاب لـ«الوطن»، أن الدكتور توفيق عكاشة سيحتاج إلى المتابعة الطبية مرة أو مرتين خلال الفترة الجارية، وهو حاليا في صحة جيدة، ولا يعاني أي مشكلات طبية.

عكاشة يصدر بيان لشكر الفريق الطبي

وأصدر الاعلامي الدكتور توفيق عكاشة، بيانا اليوم، تقدم خلاله بخالص الشكر والتقدير والاحترام الى الفريق الطبي الذى أجرى العملية الجراحية له «استئصال المرارة»، بقيادة الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد بكلية طب المنصورة، ورائد زراعة الكبد، في مصر، والمصنف من أكبر مركز علمي متخصص في العالم بأنه رائد زراعة الكبد الأول في مصر والوطن العربي، وفى أفريقيا، الذي أجرى العملية الجراحية لعكاشة بنفسه.. بحي ما جاء في البيان.

وتقدم عكاشة في بيانه بالشكر إلى الدكتور محمد غنيم، الذي أجرى الفحوصات الطبية بنفسه لعكاشة، قبل إجراء الجراحة بمركز جراحه الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، والدكتور أمجد زغلول رئيس قسم التخدير بكلية الطب جامعة المنصورة، وفريق التخدير المرافق له، فضلا عن تقديم الشكر إلى ومدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، والمعروف باسم أبو طب الطوارئ في مصر، نظرا لمتابعته المستمرة مع الأساتذة الكبار، ومع جهاز المستشفى لتطورات الحالة الصحية لعكاشة، كما يتقدمون بالشكر الى فريق التمريض كاملا.