أهالي بكفر الدوار يستغيثون بسبب بلطجة عصابة هاربة من حكم قضائي

استغاث عدد من أهالي مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، من 5 أشخاص صادر ضدهم حكم غيابي بالحبس، يقومون بأعمال بلطجة، مطالبين بالقبض عليهم لما يشكلونه من خطر على المواطنين.

أطلقوا أعيرة نارية على أحد الأهالي

وأضاف الأهالي، لـ«الوطن» أن المتهمين هددوا أحد أهالي القرية ويدعى «حسين. ع. ص»، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش، وذلك عقب تنفيذ قرار تمكين من قطعة أرض زراعية بناحية عزبة فايد الطرح، مركز كفر الدوار، وذلك تنفيذا لقرار محام عام شمال دمنهور، في القضية رقم 6623 لسنة 2014، إداري مركز كفر الدوار، وعقب خروج قوات الأمن وانصرافها بعد تنفيذ قرار التمكين والإزالة لصالح المجني عليه، فوجئ بأن المتهمين المُنفذ ضدهم قرار التمكين يطلقون أعيرة نارية خرطوش بقصد تخويفه وترويعه.

وتابعوا أن المتهمين «أب وأبناءه الأربعة»، وهم «محمد. إ»، «أحمد. م»، «إبراهيم. م»، «حمدي. م»، «حمادة. م» صادر ضدهم حكم بالحبس لمدة 5 سنوات، منذ عام 2018، وحتى الآن لم يتم القبض عليهم، وأنهم متخوفون من أن يسقط عنهم الحكم قبل تنفيذه.

المتهمون صادر ضدهم حكم غيابي

وكان صدر حكم بالسجن 5 سنوات مع الشغل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للحكم، بعدما اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى واستقر وجدانها إلى إدانة المتهمين عما نُسب إليهم من اتهام وذلك أخذا بأقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، ولما كانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول إليها، لاسيما وأن صحف الحالة الجنائية للمتهمين جميعًا أفادت أنهم من معتادي الإجرام وسبق اتهامهم في العديد من القضايا ومسجلين أشقياء خطر، كما ورد بيانها في الأوراق وجاءت اتفاقا لأقواله بمحضر جمع الاستدلالات ومتصورة الحدوث منهم.

فرض إتاوات وبلطجة على أصحاب الأراضي الزراعية

وجاء في تحريات المباحث للواقعة، والتي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها ضمن أسباب حكمها، أنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي، فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص جرائم بلطجة وفرض سيطرة على الأراضي الزراعية العامة والخاصة المملوكة للمواطنين ونزع حيازتها من مالكيها عنوة عنهم وفرض إتاوات مالية على المواطنين الأبرياء من مالكي تلك الأراضي مستغلين في ذلك كثرة عددهم وبعض الأسلحة النارية التي في حيازتهم، لإرهاب مالكي تلك الأراضي والتعدي على كل من تسول له نفسه اعتراضهم.