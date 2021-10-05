ضبط تشكيل عصابي سرق خزينة شركة تأمين في الإسماعيلية 

ضبطت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي، رئيس المباحث، تشكيلا عصابيا سرق خزينة إحدى شركات التأمين بدائرة القسم.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، بتعرض الشركة للسرقة وقيام المتهمين بسرقة مبلغ مالي من الخزينة.

القبض علي المتهمين

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث بإشراف العميد محمد الطنيخي رئيس مباحث المديرية، لسرعة تحديد المتهمين وضبطهم وضبط المبلغ المالي وإعادته، لما تمثله الواقعة من خطورة على الأمن العام.

ونجح الرائد أحمد البيومي والرائد أحمد يحي معاونا مباحث قسم أول في تحديد هوية المتهمين وأماكن ترددهم، وبمراقبة تحركاتهم تمكنت القوات من ضبطهم.

وبمواجهة المتهمين بالواقعة وتحريات البحث الجنائي اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالي والآلة الحديدية المستخدمة في كسر الخزينة لسرقة المبلغ.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين هما «كريم.م»، وشهرته «فونيا»، مسجل سرقات و«أحمد.م»، وشهرته «الفرشوطي»، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسمهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على أشهر مروجي المخدرات بدائرة القسم

وكانت حملة أمنية لضباط وحدة مباحث قسم أول، ضبطت عاطلا أمس الاثنين وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، وتحفظت الحملة على ثلاث لفافات كبيرة الحجم من المخدر بعد متابعة تحركاته بدائرة القسم وخروجه لبيع وتوزيع المواد المخدرة، وعقب التحفظ على المتهم والمضبوطات تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.