ضبط تشكيل عصابي ارتكب 10 وقائع سرقة دراجات و«تكاتك»

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم «بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- 2 فرد محلى - سلاح أبيض سنجة –كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة».

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 وقائع بنطاق مركزى شرطة بركة السبع، قويسنا، وقسمي شبين الكوم -ميت غمر بالدقهلية، وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها، وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بالإكراه وإخفائها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من سائق مركبة «توك توك» بأنه حال سيره بمركبة «التوك توك» قيادته بدائرة القسم استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحدهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه واستوليا منه على مركبة «التوك توك» - مزودة بجهاز تتبع - كرها عنه ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إخفاء الدراجة المستولى عليها بدائرة القسم، وضبطها وتم تحديد مرتكبى الواقعة «شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين».

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما كيس بلاستيكى بداخله كمية من مسحوق الشطة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة. بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهما بإخفاء مركبة "التوك توك" لدى صديقهما «سائق - مقيم بدائرة القسم»، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين ومركبة "التوك توك"، واتهمهما بسرقته بالإكراه، واتخذت الإجراءات القانونية.