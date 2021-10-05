سفير السعودية بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر استراتيجية وتاريخية وأخوية

أكد أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية بالقاهرة، اليوم، أن العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أخوية وتاريخية واستراتيجية، وساعدت بشكل كبير في تسريع وتيرة التعاون المشترك، موضحًا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تترجم مدى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية

وأضاف «النقلي»، خلال تصريحات تليفزيونية له: «عندما أتحدث عن العلاقات الاستراتيجية فأنا أعني هنا حجم الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الموقعة فيما بين مصر والسعودية، والتي غطت جميع قطاعات التنمية في البلدين، وحققت التواصل المباشر فيما بين الأجهزة المعنية».

مشروعات الكهرباء تترجم مدى العلاقات التاريخية بين البلدين

وأشار سفير السعودية بالقاهرة إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم لبدء مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تترجم مدى العلاقات التاريخية بين البلدين، وتهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين.

تفاصيل مشروع الربط الكهربي بين مصر والسعودية

وأوضح النقلي أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتكون ﻣﻦ 3 حزم، تشمل ﻣﺤطتي ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋي ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍضي ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.