سفارات السعودية حول العالم تحتفل باليوم الوطني الـ91 للمملكة

احتفلت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، باليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1932 الذي يوافق عام 1351 هجرية، كما احتفلت السعودية في هذا العام باليوم الوطني تحت شعار: «هي لنا دار». وكان الملك عبدالعزيز آل سعود، أصدر في 23 سبتمبر 1932مرسوما ملكيا بتغيير اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، لتصبح المملكة العربية السعودية.

ولم تقتصر الاحتفالات داخل السعودية، فقط بل شملت سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، وفي مقدمتها مصر، حيث أقام السفير السعودي، لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني، حضره، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلاً عن الحكومة المصرية، مع عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مصر ورجال الأعمال والإعلاميين المصريين.

السفير نقلي: السعودية تسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة

كما حضر الاستقبال، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة وأعضاء السفارة، فيما قال «نقلي»، في كلمة له، إن بلاده تسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وفي سلطنة عمان، أقام السفير السعودي لدى السلطنة، عبدالله بن سعود العنزي، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي، بفندق كمبينسكي في العاصمة «مسقط»، فيما أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد، عامر بن علي الشهري، حفل استقبال، بحضور أمين الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية التشادية، عمر بن داود، وعدد من الوزراء وأعضاء من المجلس العسكري الانتقالي، وأمين منظمة التعاون الإسلامي الدكتور حسين إبراهيم طه، وشهد الحفل فقرات متنوعة فنية ووطنية وفعاليات تُبرز رؤية المملكة 2030، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي باكستان، أقام السفير السعودي لدى «إسلام آباد» نواف بن سعيد المالكي، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي، بحضور أعضاء السفارة والسعوديين المتواجدين في باكستان، فيما أكد الدبلوماسي السعودي، في كلمة، أن هذه المناسبة الوطنية تجدد الفخر والاعتزاز بالوطن، الذي تأسست أركانه على أرض صلبة من الإيمان والثقة والطموح، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود والتي استمرت منجزاتها ونجاحاتها حتى عصر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من نهضة شاملة، حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

وفي إسبانيا، أقام سفير الرياض لدى مدريد، عزام بن عبد الكريم القين حفل استقبال، بحضور ممثل حكومة مملكة إسبانيا البرتو يوسيلاي، وعدد من كبار المسؤولين الإسبان على الصعيد السياسي والثقافي والاقتصادي والإعلامي، بالإضافة لسفراء الدول الصديقة والشقيقة في إسبانيا، يتقدمهم عميدة السفراء العرب سفيرة سلطنة عمان كفاية بنت خميس الرئيسية.

برج ومباني وزارة الشؤون الإسلامية تتزين بصور القيادة السعودية والإضاءة باللون الأخضر

وفي السعودية، تزين برج ومباني ومرافق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقرها بالعاصمة «الرياض»، وفي مختلف المناطق، بصور القيادة السعودية والإضاءة باللون الأخضر وعرض الشاشات التفاعلية احتفاءً باليوم الوطني السعودي.