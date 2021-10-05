شروط تسكين الطلاب القدامى والجدد بمدن جامعة المنيا

أعلنت إدارة جامعة المنيا مواعيد وشروط تسكين الطلاب والطالبات القدامى والجدد في المدن الجامعية، للعام الدراسي 2021/ 2022، ونوهت إدارة الجامعة أنه سيسقط حق الطلاب في السكن في حال عدم تقدمهم للسكن خلال المواعيد المعلنة.

جدول تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية بالمنيا 2021-2022

1/ يومي الجمعة والسبت 8 و9 أكتوبر.. تسكين الطلاب القدامي والجدد من جميع المحافظات الخارجية.

2/ يوم الأحد 10 أكتوبر.. تسكين المستجدين من محافظة المنيا من مراكز ديرمواس والعدوة ومغاغة.

3/ يوم الإثنين 11 أكتوبر.. تسكين الطلاب القدامى من مركز العدوة بالمنيا.

4/ يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.. تسكين الطلاب القدامى من مركز ديرمواس بالمنيا.

5/ يوم الأربعاء 13 أكتوبر.. تسكين الطلاب القدامى من مركز مغاغة بالمنيا.

6/ من يوم الخميس 14 أكتوبر وحتى الخميس 21 أكتوبر تسكين جميع الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن مواعيد التسكين السابقة مع العلم أنه لا يوجد تسكين في يومي الجمعة والسبت.

وأعلنت إدارة الجامعة، أن تلقي لقاح فيروس كورونا شرطاً أساسياً للسكن بالمدن الجامعية.

شروط تسكين الطلاب والطالبات القدامي بالمدن الجامعية بالمنيا

1/ تقبل الطالبات القدامى الساكنات العام الماضي من جميع المحافظات ومن مراكز ديرمواس ومغاغة والعدوة بالمنيا.

2/ تقبل الطالبات القدامى غير الساكنات العام الماضي من جميع المحافظات ومن مراكز العدوة ومغاغة وديرمواس بالمنيا.

3/ يقبل الطلاب القدامى من الساكنين العام الماضي من جميع المحافظات، ومن مراكز ديرمواس والعدوة ومغاغة بالمنيا.

4/ يقبل الطلاب القدامى غير الساكنين العام الماضي من جميع المحافظات ومن مراكز ديرمواس ومغاغة والعدوة بالمنيا.

شروط قبول الطلاب والطالبات الجدد للسكن بالمدن الجامعية بالمنيا

1/ تقبل الطالبات المستجدات من جميع المحافظات الحاصلات علي مجموع ثانوية عامة بحد أدني 75% والطالبات المستجدات من محافظة المنيا الحاصلات علي مجموع ثانوية عامة بحد أدني 80% من مراكز ديرمواس والعدوة ومغاغة.

2/ يقبل الطلاب المستجدين من جميع المحافظات ومن محافظة المنيا من مراكز العدوة ومغاغة وديرمواس الحاصلين علي مجموع ثانوية عامة بحد أدني 80%.

شروط عامة للسكن بالمدن الجامعية بالمنيا

1/ علي الطلاب والطالبات القدامي والجدد الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة المعلنة الاستعلام وطباعة القبول النهائي واستمارة التقدم من نظام الزهراء للمدن الجامعية اعتبارا من يوم 5 أكتوبر الجاري.

2/ يتم اعتماد استمارة التقدم من الكليات ودفع رسوم تسكين الفصل الدراسي الأول من خلال فوري بعد الحصول علي كود الدفع من موقع التحصيل الإلكتروني من موقع جامعة المنيا والتقدم للسكن حسب الجداول المعلنة للتسكين.

3/ تلقي لقاح فيروس كورونا شرطا أسياسيا للسكن بالمدن الجامعية.