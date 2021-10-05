متحدث «حياة كريمة»: نسب تنفيذ مشروعات المبادرة تخطت 70% في بعض المراكز

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، والمتحدث باسم مبادرة «حياة كريمة»، إن نسبة الانتهاء من مشروعات تطوير القرى التابعة لوزارة الإسكان وصلت لـ70% في بعض المراكز، كما أن المبادرة في طريقها لتنفيذ 36 محطة مياه جديدة، موضحًا أن المبادرة تمد وتدعم شبكات الصرف الصحي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في «النشرة الإخبارية»، التي تُعرض على شاشة «dmc».

الانتهاء من أعمال الصرف الصحي في 210 قرية

وأضاف «الرفاعي»، أنه جرى الانتهاء من أعمال الصرف الصحي في 210 قرى، كما يجري العمل بالتوازي في مشروعات الصرف الصحي لتأهيل الترع، وتطوير المدارس، وسيجري بعد الانتهاء منها، دعم القرى بخدمات الاتصالات والانترنت، مؤكدًا أن مبادرة «حياة كريمة» تجري في 52 مركز، يتبع وزارة الإسكان 25 مركز منها، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة 27 مركز، كما سيجري تنفيذ 36 محطة مياه جديدة بـ25 مركز، ونسبة التنفيذ بها من 7% إلى 80% ببعض المناطق.

استلام جميع محطات الرفع والمعالجة بالقرى التي يتم العمل بها

وأوضح معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أنه جرى استلام جميع محطات الرفع والمعالجة بالقرى التي يجري العمل بها، فيما عدا 8 مواقع لمحطات الرفع، و21 موقع لمحطات المعالجة، جار التنسيق مع التنمية المحلية لاستلامها، مؤكدًا أن هناك استشاري بكل مركز دوره معاينة المواقع مع التنمية المحلية ووزارة الإسكان، ثم البدء في عمل التصاميم ونزول المقاول للتنفيذ، مشيرا إلى أن نسب التنفيذ تبدأ من 5%، وتخطت 70% في بعض المراكز.