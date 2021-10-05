التضامن تطلق «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بقرى «حياة كريمة» بـ4 محافظات

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الأولى لحملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في قرى حياة كريمة بـ4 محافظات: بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة»، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي لتحسين جـودة الحياة لأفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

جاء ذلك خلال لقائها بقادة الرأي وكبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والإعلاميين، حيث أوضحت وزيرة التضامن أنّ حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، تستهدف القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تركز الحملة على نشر الوعي بالموضوعات المستهدفة، وتوجيه الأسر لأماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

وبحسب بيان عن وزارة التضامن، فمن المتوقع أن يتعرف القائمون على الحملة، على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر، مثل استخدام وسيلة تنظيم أسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات، ويتولى مديرو المديريات التنسيق مع المديريات الفنية المعنية، وتحت إشراف المحافظين، لحصر الخدمات المُتاحة في القرى أو غير المتاحة لتسجيل الفجوة التنموية في الخدمات.

وأفادت القباج، بأنّه من المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألفا من السيدات في سن الإنجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، وسيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين، كما أكدت أنّ الرائدات المجتمعيات سيكون لهن دور كبير في التوعية وحصر بيانات جميع الأسر بالقرى المستهدفة، لتشكيل قاعدة بيانات مركزية يتم تحديث بياناتها دوريا على مدار العام.

وراء كل أزمة أو تحدٍ يواجه التنمية شبح «أزمة الوعي»

وأكدت وزيرة التضامن، أنّ أهم وأخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصري في معركته ضد الفقر والمرض والتطرف، الثقافة التي بنيت على التمرد وغياب الوعي، كما أنّ وراء كل أزمة أو تحدٍ يواجه التنمية شبح اسمه «الوعي»، مشيرة إلى أنّ القوة الحقيقية للدولة تكمنُ في ثقافة شعبها، وبقاءَ الدولةِ وتقدمها مرهونٌ بتحضرِ مواطنيها ووعيهم، وأنّ الثقافةَ المبنيةَ على الوعي الوطني السليم قادرة على أن تحول المجتمع إلى جنة تتسع للجميع ،خاصة أن الوعي ليس مفهوما انعزالياً ولا إقصائياً.

الإعلام هو الذراع الأساسي للدولة فى تنمية الوعي وإيجاد مناخ عام يسمح بالتنمية والاستثمار

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعلام هو الذراع الأساسى للدولة في تنمية الوعى وإيجاد مناخ عام يسمح بالتنمية والاستثمار والتعايش السلمى بين أطياف الشعب المختلفةد، كما أنه يشكل جزءاً أساسياً من النسيج الثقافي للمجتمع برمته، إذ أنه يتفاعل ويؤثر في الوجدان والمفاهيم والقيم.

وأضافت أنّ وزارة التضامن تدرك تماما أهمية تنمية الوعي لبناء الإنسان المصري ونهضة الوطن، وأنّ توفير الدعم النقدي أو الخدمات الاجتماعية فقط لن يكفي لتحقيق مؤشرات ايجابية في تنمية تلك الأسر، إلا إذا اكتملت حلقات التنمية بتعزيز الوعي المجتمعي والأسري في كثير من القضايا الجدلية التي تتسبب في سلوكيات سلبية تؤثر سلبا على الأسرة وبالتحديد على المرأة والطفل.

وأوضحت القباج، أنّ الوزارة تبنّت برنامجا طموحا لرفع وعي المواطن بالعديد من القضايا المجتمعية المهمة، التي تهدد الاستقرار والتقدم، من خلال بث أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتانمية مجتمعه، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويكرس مشاعر الانتماء ويجعل المواطن شريكا حقيقيا في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين قادة الرأى وكبار الكتاب ورؤساء التحرير والإعلاميين، حيث أشادوا بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أنّها تواجه أزمات مزمنة تشكل عقبات تقف في طريق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

نتشارك مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والرائدات المجتمعيات والمتطوعين لتنمية الوعي

وأعلن الاعلاميون دعمهم للجهود والمبادرات التي تطلقها الوزارة، خاصة موضوعات إذكاء الوعي العام ووعي المجتمعات المحلية، للمساهمة في تحقيق الحياة الكريمة التي تنشدها القيادة السياسية للمواطن المصري في ظل ميلاد الجمهورية الجديدة.