التضامن: فتح وحدات جديدة لاكتشاف الإعاقة المبكرة في قرى «حياة كريمة»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيجري تعزيز دور الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتدخل المبكر، لافتة إلى خطة الوزارة في فتح وحدات وقنوات جديدة لاكتشاف الاعاقة المبكرة في القرى التي تشملها مبادرة «حياة كريمة»، موضحة في تصريحات صحفية لها، أن هناك اهتمام كبير بذوي الاعاقة، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا دعم لهم، بالإضافة إلى وجود مراكز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدم لهم خدمات متعددة.

تغطية كل محافظات وقرى «حياة كريمة» ببطاقات الخدمات المتكاملة

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، إنه يتم شمول كل المحافظات ومن بينهم قرى «حياة كريمة» ببطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وتوفير 2000 لاب توب ناطق للإعاقة البصرية، مؤكدا أنه يتم استهداف طلاب الجامعات من ذوي الهمم بمحافظات حياة كريمة.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك عدة خطوات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل فما يلي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن المرفق هنا، وتسجيل بياناتك.

- تأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، وتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- يظهر لك رقم الطلب الخاص بك ويجب الاحتفاظ به.

- يظهر عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف، أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب لمركز التأهيل.

مستندات التقدم لاستخراج بطاقةالخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة مستندات للتقدم لاستخراج البطاقة كالتالي:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون سن 16 سنة.

- عدد 3 صورة فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 6*4 على خلفية بيضاء.