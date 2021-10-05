افتتاح مدرسة «نزلة جريس» أولى مشروعات «حياة كريمة» بالمنيا

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة السلام الإعدادية، بقرية «نزلة جريس»، بمركز أبو قرقاص، والتي تُعد أول مشروع تم الانتهاء منه ضمن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، حيث جرى إنهاء أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل في غضون 4 أشهر، بإجمالي 12 فصلاً، على مساحة 1500 متر مربع، بإجمالي 5 طوابق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبو قرقاص، ومحمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضو مجلس النواب النائب حسام أبو زيد، وممثلي الجهات المعنية، وجهاز تعمير شمال الصعيد، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة «حياة كريمة».

تنفيذ 211 مشروعاً في قطاع التعليم بتكلفة مليار و960 مليون جنيه

وأعلن محافظ المنيا أنه في قطاع الأبنية التعليمية، يجرى تنفيذ 211 مشروعاً بتكلفة استثماري إجمالية تبلغ مليار و960 مليون و520 ألف جنيه، منها 25 مشروعا بالعدوة و 46 بمغاغة و 63 بأبوقرقاص و 52 بملوى و 25 بديرمواس.

محافظ المنيا يوجه بإنهاء تجهيزات المدرسة قبل بدء الدراسة

ووجه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بتشغيل المدرسة مطلع العام الدراسي الجديد.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى محافظة المنيا، وهي أبو قرقاص، وملوي، والعدوة، ومغاغة، ودير مواس، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.