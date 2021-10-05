سعر الغاز الطبيعي في أوروبا يواصل صعوده ويحطم رقما قياسيا

ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ليحطم رقما قياسيا جديدا، وتجاوز للمرة الأولى في التاريخ، 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، حسب بيانات التداول على منصة «ICE Futures».

زيادة 8% في سعر الغاز الطبيعي في أوروبا ما بين الأمس واليوم

وبلغت قيمة العقود الآجلة لشهر نوفمبر المقبل، على مؤشر TTF الهولندي، الذي يعتبر من أكثر المراكز الأوروبية سيولة صباح اليوم، رقما قياسيا هو 1300 دولار لكل ألف متر مكعب بعد ما كانت وصلت أمس لمستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، وهو ما يدل على زيادة في سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بين الأمس واليوم تزيد عن 8٪، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

والجدير بالذكر أن احتساب حركية العقود الآجلة في البورصة يتم بواسطة سعر التسوية ليوم التداول السابق، حيث أغلق التداول يوم الاثنين عند 1.156.3 دولار لكل ألف متر مكعب، والسعر المقدر يقترب من 1160 دولارا.

سعر الغاز الطبيعي في أوروبا وصل لـ1200 دولار بأول أكتوبر

وكان سعر الغاز الطبيعي في أوروبا قد ارتفع بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، وفي أوائل أغسطس كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر TTF الهولندي حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبحلول نهاية سبتمبر، زاد الرقم بأكثر من الضعف. وحطمت الأسعار الرقم القياسي تلو الآخر، وفي الأول من أكتوبر وصلت تقريبا إلى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.

ورصد خبراء أن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا مرتبط بعدة عوامل منها انخفاض مستوى امتلاء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.

ارتفاع سعر الغاز الطبيعي يتزامن مع انخفاض توليد الرياح

وتزامن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا مع توقف أوكرانيا عن ضخ الغاز إلى مرافق التخزين تحت الأرض. وقال رئيس مجلس إدارة شركة «غازبروم» أليكسي ميللر، في وقت سابق، إن التأخر الشديد في ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض في أوروبا والطلب المتزايد على الغاز أدى إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا.

وتشهد أوروبا منذ نهاية العام الماضي ارتفاعًا في أسعار الغاز، ومن الأسباب وراء ارتفاع الأسعار تراجع مخزونات الغاز وانخفاض توليد الطاقة بواسطة الرياح.