مصر تخطط لاستغلال موقعها لتصبح أحد أهم المصدرين للغاز إلى أوروبا

أعلنت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن مصر تقترب من أن تصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وبلغت طاقتها الإنتاجية الكاملة هذا العام مدعومة بمساعي الدولة الحثيثة لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عبر إعادة تشغيل أحد أهم منشآت الإنتاج.

وأشارت الوكالة الاقتصادية، إلى أن مصر تخطط لأن تستغل موقعها الجغرافي الاستراتيجي لأن تصبح أحد أهم المصدرين للقارة الأوروبية التي تسعى حاليا للابتعاد عن أنواع الوقود الأحفوري الملوثة للبيئة مثل النفط والفحم والتحول صوب مصادر الطاقة النظيفة.

ولفتت «بلومبرج» إلى تصريحات طارق الملا، وزير البترول، خلال حواره أمس الأربعاء مع مؤسسة «جلف إنتلجينس»، أنه سيتم إعادة تشغيل منشأة الغاز الطبيعي بدمياط بحلول نهاية شهر فبراير المقبل، بعد توقف دام 8 سنوات.

وأضاف الملا، أن منشأة دمياط ستعالج نحو 4.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، بما يرفع سعة مصر الإنتاجية إلى 12.5 مليون طن.

وأوضح وزير البترول، أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت تراجعا خلال عام 2020 بالتزامن مع تفشي فيرو كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكن الوضع تغير بدءا من أكتوبر الماضي، حيث تم حجز جميع الإمدادات المصرية للتصدير من منشأة «إدكو» حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأضاف الملا، أنه سيتم طرح عطاءات استكشاف طاقة برية وبحرية من قبل الشركتين الحكوميتين الهيئة المصرية العامة للبترول و«إيجاس»، خلال الأسبوعين المقبلين.

ورأت «بلومبرج»، أن إعادة تشغيل منشأة دمياط إلى جانب منشأة «إدكو» التي شهدت صادراتها انتعاشا، بعد تراجعها العام الماضي إثر أزمة تفشي «كورونا» يمثل إعادة إحياء لقطاع الغاز الطبيعي المسال في مصر ويدعم جهود الدولة في أن تصبح من أهم المصدرين عالميا.

وأضافت وكالة «بلومبرج»، أن أسعار الغاز الطبيعي المسال شهدت تعافيا منذ نهاية العام الماضي بفضل التطورات الإيجابية المتعلقة بلقاحات كورونا، كما ارتفعت الأسعار داخل القارة الآسيوية بشكل ملحوظ تزامنا مع قدوم فصل الشتاء.

رجل أعمال سعودي: مصر أصبحت في مصاف الدول المتمتعة ببيئة خصبة للاستثمار

من جانبه، قال رجل الأعمال السعودي صالح البترجي، اليوم، إن البيئة الخصبة للاستثمار في أي دولة أصبحت بمثابة عامل للاستقرار الاقتصادي والسياسي، مؤكدًا أن مصر أصبحت في مصاف الدول العربية التي تتمتع ببيئة خصبة جدا للاستثمار، بعد الإصلاحات الاقتصادية وحزمة القوانين والتشريعات التي تبنتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ استثماري جاد ومثمر وجاذب للاستثمار.

وأوضح البترجي، في كلمة بالمؤتمر السنوي لاتحاد «رواد الأعمال العرب» تحت عنوان: «تحديات الاستثمار العربي المشترك واختراق الأسواق الإفريقية»، أن مصر لديها من الموقع الجغرافي المتميز وإمكانيات بيئية وتشريعية ما يُتيحأن لها تُصبح مركزا لوجستيا ورئيسيا للاستثمار والتصدير لدول العالم.

وشدد رجل الأعمال السعودي، على ضرورة التكامل العربي الإفريقي، والذي تسعى إليه الحكومات العربية بالفعل الآن، من خلال توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.