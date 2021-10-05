بعد طرحه برومو «حلو التغيير».. تعرف على «عيشني» أحدث ألبومات عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة «حلو التغيير»، من ألبوم «عيشني»، خاصةً أنه من المقرر طرح أغنياته تباعًا خلال الأيام المقبلة، والذي يبدأ بأغنية «حلو التغير».

أولى أغنيات ألبوم «عيشني» لـ«عمرو دياب»

أغنية «حلو التغيير»، من ألبوم «عيشني»، من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما وديجيتال ماستر، وميكساج أمير محروس، وغناء الفنان عمرو دياب.

ومن المتوقع أن يطرح الفنان عمرو دياب الأغنية الأولى من ألبومه «عيشني»، خلال الفترة القادمة، وذلك عبر خدمة إحدى شركات الاتصالات الكبرى، وعبر المنصات السمعية أيضًا، حتى يتم إطلاقها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ألبوم «عيشني» لـ عمرو دياب

وعلمت «الوطن»، أن ألبوم «عيشني»، للفنان عمرو دياب، لن يقل عن 10 أغنيات، مثلما اعتاد على هذا الأمر، في ألبوماته خلال السنوات الماضية.

لم يتغير فريق عمل الفنان عمرو دياب كثيراً في ألبومه الجديد «عيشني»، حيث يتعاون مع الشعراء تامر حسين وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد، وأيضا الملحنين محمد يحيى وعزيز الشافعي والموزعين توما وأحمد إبراهيم، أما الهندسة الصوتية تكون أغلبيتها مع مهندس الصوت أمير محروس.

أغنيات عمرو دياب قبل ألبوم «عيشني»

يذكر أن عمرو دياب قبل طرحه لألبومه الجديد «عيشني»، قدم 3 أغنيات، وهي «الدنيا بترقص»، الذي قدمها لجمهور في شهر يوليو الماضي، والتي كانت من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، مهندس صوت أمير محروس، والتي استطاعت منذ طرحها تحقيق العديد من المشاهدات عبر موقع «يوتيوب»، حيث حققت حوالي 25 مليون مشاهدة على هذا الموقع.

وقدم عمرو دياب قبل ألبوم «عيشني»، أيضاً أغنيتي «إتقل»، التي تم طرحها أيضاً في شهر يوليو الماضي، وحققت حوالي 8 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، و«أحلى ونص»، التي طُرحت في نفس الشهر المذكور، ولكنها حققت حوالي مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».