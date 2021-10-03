شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تفتتح 187 مقرا في القرى لإزالة الأعطال

توسعت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في مقار تقديم الخدمات في القرى التابعة لمحافظات «الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ»، وذلك باستحداث مقار شبكات لخدمة المواطنين بالقرى الواقعة بنطاق الشركة، التي وصلت إلى 187 مقرًا، موزعة على محافظات الشركات وهي «34 مقرًا في قطاع شمال الدقهلية، 62 مقرًا في قطاع جنوب الدقهلية، 70 مقرًا في قطاع كفر الشيخ، 21 مقرًا في قطاع دمياط»، وجرى تجهيز تلك المقارات المنتشرة في قرى الشركة بالأثاث والمهمات اللازمة لإزاله أي أعطال قد تطرأ وكذلك أعمال الصيانة.

217 تروسيكلا في الهندسات لسرعة الانتقال للأعطال

وكشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في بيان، عن تجهيز المقار الموجودة في القرى وزودتها بتروسيكلات ووحدات شحن للعدادات مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى وجود هاتف أرضى لمتابعة شكاوى المواطنين، مشيرة إلى شراء 217 تروسيكلًا وتوزيعها على الهندسات ومقار الشبكات في القرى؛ لسهولة الانتقال وسرعة إزالة الأعطال.

مضاعفة العاملين بالخط الساخن

وضاعفت الشركة عدد العاملين في الخط الساخن رقم 121، نتيجة زيادة ثقافة التعامل مع الخط الساخن وتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع أي شكوى أو انقطاع للتيار الكهربائي سواء في القرى أو المدن.

وأشارت بيبان الشركة إلى تحليل البيانات وأنواع الشكاوى؛ للتعرف على المشاكل المتكررة لوضع السبل اللازمة للقضاء على تلك المشاكل.

وتصدر شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بيانًا أسبوعيًا بأماكن الصيانة والتجديد في القري التابعة لها في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط؛ من أجل إعلام المواطنين بها حتى يتم الانتهاء من تلك الأعمال؛ عملا على راحة جميع العملاء التابعين لها.