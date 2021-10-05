إصابة شخص في انقلاب سيارة نقل في مصرف بالإسماعيلية

أصيب سائق بإصابات بسيطة جراء انقلاب سيارة نقل «تريلا»، اليوم الثلاثاء، في مصرف منطقة المشروع، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المقدم محمد يونس، رئيس مباحث أبوصوير، يفيد تعرض سيارة نقل تحمل لوحات (ط ن ي 8246)، للسقوط في الترعة، خلال سيرها بسبب ضيق الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وأصيب السائق بإصابات بسيطة ما بين جروح سطحية وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فيما تم الدفع بأحد الأوناش لاستخراج السيارة من المصرف.

الأهالي يطالبون بتغطية المشروع

وطالب أهالي منطقة أبوصوير البلد في الإسماعيلية بضرورة تغطية المصرف بالكامل بسبب ضيق الطريق وعدم تكرار الحوادث مرة أخري.

وقال محمد عبد العزيز أحد الأهالي أن ضيق الطريق تسبب في حادث قبل عام تقريبا راح ضحيته شابان إضافة إلي تكرار الحوادث بشكل مستمر.

وطالب الأهالي تدخل محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة ووزير الري لاعتماد خطة لتغطية المصرف بالكامل بدلا من أعمال التدبيش التي تنهار تدريجيا بسبب الحوادث.

مدير إدارة الطرق: الطريق في أعمال الصيانة

من جانبه قال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق بمحافظة الإسماعيلية أن الطريق يجري به أعمال صيانة ورصف بالكامل ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور المرورية.

وأضاف الشيمي في تصريحات صحفية خاصة أن السائق خلال عمله في صيانة الطريق صعد بالسيارة علي كمية من المواد المستخدمة في الطريق مما أدي الي اختلال جانب الطريق وسقوط السيارة في المصرف.

وأكد الشيمي وجود لجنة فنية مختصة بمتابعة كافة أعمال الطريق منذ بدء العمل به لحين الانتهاء منه وتسليمه مشيرا إلي أن مديرية الري بالإسماعيلية رفضت تغطية المصرف بالكامل وتم تدبيش جوانبه.